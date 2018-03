Bahnfahrer müssen sich von Freitagabend an im Ruhrgebiet auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Eine Vollsperrung der Hauptstrecke zwischen Essen und Duisburg sorgt für Umleitungen, Zugausfälle und Verspätungen. Die Strecke ist zum Beispiel Teil der ICE-Verbindungen zwischen Düsseldorf, dem Ruhrgebiet, Hannover und Berlin. Der Abschnitt gehört zu den meistbefahrenen Bahnstrecken Deutschlands mit täglich rund 700 Zügen.

Grund der Einschränkungen ist der Neubau einer Straßenbrücke in Mülheim an der Ruhr. Die Bahn nutzt die Zwangspause ab dem 23. März um 22.30 Uhr bis zum 9. April um 4.00 Uhr für insgesamt acht Baumaßnahmen wie etwa Weichenerneuerungen oder Oberleitungsarbeiten. Die Sperrungen und Umleitungen fallen damit in die Osterferien.

Während der Vollsperrung wird der Fernverkehr von Dortmund über Oberhausen nach Duisburg umgeleitet, zumeist ohne Halt in Oberhausen und Gelsenkirchen. Andere Züge fahren von Dortmund über Wuppertal nach Düsseldorf - ohne Halt in Wuppertal.

Daneben gibt es im Regionalverkehr erhebliche Einschränkungen. So sollen zwischen Essen und Duisburg Schnellbusse im Zehn-Minuten-Takt fahren, die nur in Mülheim halten. An den Bahnhöfen im Ruhrgebiet oder über die DB-Servicehotline können sich die Bahnfahrer über alternative Verbindungen informieren.

Danach Bauarbeiten zwischen Düsseldorf und Köln

Die seit Herbst vergangenen Jahres wegen Bergbauschäden gesperrte S-Bahnlinie 6 zwischen Essen und Düsseldorf bietet keine Entlastung. Sie soll erst am 30. April wieder in Betrieb genommen werden. So lange dauert es voraussichtlich, die Hohlräume von sieben Kohleflözen mit Beton aufzufüllen und die Gleise zu reparieren.

Sind die Arbeiten im Ruhrgebiet beendet, geht es mit den Einschränkungen für Bahnfahrer zwischen Düsseldorf und Köln weiter. Vom 9. April bis zum 19. Mai werden dort wegen Bauarbeiten zahlreiche Fern- und Nahverkehrszüge umgeleitet oder fallen ganz aus, teilte die Deutsche Bahn mit. (dpa)