Wegen eines Stromausfalls ist der Hamburger Flughafen für den Rest des Sonntags komplett lahmgelegt. "Der Flughafen sieht sich gezwungen den Flugbetrieb für den heutigen Tag einzustellen", teilte Norddeutschlands größter Flughafen am Nachmittag auf Twitter mit. Schon seit 10 Uhr konnten aus Sicherheitsgründen keine Flugzeuge mehr starten oder landen, wie eine Flughafen-Sprecherin berichtete. Der Defekt sei auf einen Kurzschluss zurückzuführen. Der Flughafen wurde geräumt, hunderte Passagiere mussten sich vor dem Gebäude aufhalten. Nach Angaben des Flughafens gibt es dort sonntags gewöhnlich rund 200 Starts und Landungen. Wie lange der Ausfall dauern werde, konnte Flughafen-Sprecherin Stefanie Harder zunächst nicht sagen.

Die Techniker arbeiteten mit Hochdruck an der Wiederaufnahme des Betriebs, sagte die Sprecherin. An solch einen massiven Ausfall in der Vergangenheit konnte sie sich nicht erinnern. Zunächst gab es keine Erklärungen dafür, warum der Flughafen so großflächig getroffen wurde.

Flugzeuge, die am Vormittag noch im Anflug auf Hamburg waren, seien umgeleitet worden. Eine Sprecherin des Flughafens Hannover bestätigte, dass bereits mehrere Maschinen, die Hamburg anfliegen sollten, in der niedersächsischen Landeshauptstadt gelandet seien. Verzögerungen im Flugverkehr hat es in Hannover nach Angaben der Sprecherin bisher noch nicht gegeben. In Hamburg wurde auch die Zufahrt zum Flughafen gesperrt, weil sich die gestrandeten Passagiere vor dem Gebäude aufhalten mussten. Wie viele Fluggäste von den den Flugausfällen bereits betroffen sind, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen.

Nach und nach ging in den Terminal das Licht aus

Der Stromausfall traft zunächst das Terminal 2, es lag danach im Dunkeln. Die Passagiere wurden aufgefordert, ins Terminal 1 zu wechseln, wo die Klimaanlage noch funktionierte. Dann fiel auch dort der Strom aus, die Passagiere mussten den Angaben zufolge auch diesen Bereich verlassen.

Die Informationslage für die Passagiere war anfangs offenkundig spärlich: Über die Lautsprecher habe es lediglich die Durchsage zum Verlassen des Terminals gegeben, aber keine Begründungen oder Auskünfte über die voraussichtliche Dauer der Wartezeit, schilderte ein Augenzeuge. Ein Mitarbeiter der Fluggesellschaft Swiss wusste zunächst nur von voraussichtlich stundenlangen Verzögerungen.

Passagierin Jenny Webber wollte nach Kopenhagen fliegen, ihr Gepäck war schon eingecheckt. „Sonst hätte ich jetzt den Zug genommen“, sagte sie. Der Flughafen Hamburg ist mit mehr als 17 Millionen Passagieren jährlich nach Angaben des Flughafenbetreibers der fünftgrößte in Deutschland.

Mehr zum Thema Starkregen und Sturmböen Gewitter in Berlin: Flugbetrieb stundenlang eingestellt

Erst am Freitag hatten auch die Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld stundenlang ihren Betrieb eingestellt. Der Grund war dort allerdings kein technischer Defekt, sondern ein Unwetter, das über die Hauptstadtregion hinweg zog. Auch am Samstag kam es wegen erneuter Gewitter zu kurzzeitigen Störungen. (Tsp, dpa, AFP)