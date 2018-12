Zweifel? Kannte sie nicht. Angst? Da hätte sie wohl gelacht. Bedenken? Mit so einem Unfug hielt sie sich nicht auf.

Es war ein Sommertag im Jahre 1893, als in Nürnberg eine 25 Jahre junge Frau in Pluderhosen in einen Ballon stieg und gen Himmel fuhr, zusammen mit dem Mann, den sie liebte. Auf 1200 Metern Höhe bremste der den Ballon, sah sie lange an und sagte: „Mit Gott.“ Sie kletterte über die Brüstung des Korbs. Sprang und fiel. Einige Sekunden lang, ihr Körper beschleunigte auf 200 Kilometer pro Stunde, das ist die physikalische Fallgrenzgeschwindigkeit. Die Frau hörte einen Knall, spürte den Ruck, als sich über ihr das Stück Stoff entfaltete, das sie selbst genäht hatte. Plötzlich schwebte sie, die erste deutsche Fallschirmspringerin.

An diesem Tag beginnt die Geschichte der Katharina Paulus, die vor 150 Jahren in Zellhausen bei Frankfurt am Main geboren wurde und an deren Leben sich heute kaum jemand erinnert. Dabei war sie so vieles. Bejubelte Abenteurerin, tieftraurige Verlobte, Mutter und Erfinderin, vor allem aber: eine Frau, die sich nichts vorschreiben ließ. Keine mit politischem Hintersinn, aber eine, die tat, worauf sie Lust hatte.

Der Wind wehte Käthchen einen Mann in den Garten

Paulus wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Ihr Vater arbeitete als Schmied, ein Tagelöhner, später heuerte er als Maschinenheizer in Frankfurt an, das Geld wurde knapp, als er 1887 starb. Die kleine Katharina, sie wird Käthe oder Käthchen genannt, schloss die Schule ab und eine Ausbildung in einer Werkstatt für feine Damenmode, wo sie als „Kleidermacherin“ arbeitete und das Nähen lernte.

Nichts an diesem Leben war bis dahin außergewöhnlich, und wenn der Zufall nicht nachgeholfen hätte, wäre das vermutlich so geblieben. Doch der Zufall, so geht zumindest die schönste Version dieser Geschichte, schickte Wind, und der wehte Käthchen Paulus eines Tages einen Mann in den Garten: den Ballonfahrer Carl Christoph Lattemann, der glücklich gewesen sein soll über den provisorischen Landeplatz.

Möglicherweise hat es sich nicht so zugetragen. Wahrscheinlicher ist, dass Paulus und Lattemann sich begegneten, als jener in Wiesbaden einen Absprung wagte und sie im Publikum stand. Sicher überliefert ist aber, wie Paulus die Begegnung später dem Schriftsteller Werner von Langsdorff erzählte, der ihre Geschichte aufschrieb.

Ein gemeinsamer Flug blieb zunächst ihr Traum

„Ich war ein Mädchen meiner Zeit. Nicht einmal Schlittschuhlaufen konnte ich, denn meine Mutter hielt das für ein junges Mädchen für unnötig und gefährlich. Nie hatte ich mich um Luftschifffahrt und Luftschiffer gekümmert. Aber dieser Mann hatte mir großen Eindruck mit seinem Mut gemacht … Lattemann merkte, wie mich das alles interessierte. Wir kamen ins Gespräch, und auf einmal fragte er mich, ob ich nicht Lust hätte, einmal mit ihm aufzusteigen. Es durchfuhr mich heiß, und ich antwortete ohne Zögern: ,Ja!’ Und ob ich etwa auch einmal abspringen wollte? ,Aber natürlich’, antwortete ich, froh, dass er solches Vertrauen in mich setzte.“

Nicht gleich setzte Paulus ihren kühnen Plan in die Tat um. Zunächst begann sie als Näherin für Lattemann zu arbeiten, flickte Fallschirme und Ballone und verliebte sich in ihn. Ungewöhnlich, dass sie den Ballonfahrer nicht sofort heiratete, sie verlobten sich nur, und Paulus gebar einen Sohn, 1891, Wilhelm Herrmann. Auch nach der Geburt blieb ein gemeinsamer Aufstieg zunächst Paulus’ Traum. In Wiesbaden verbot der Kurdirektor den Flug, in Sachsen fand man die „Betätigung einer Dame in der Luftschifffahrt“ als unpassend.

Geklappt hat es schließlich in Nürnberg. Dort wollte Lattemann mit seinem Ballon aufsteigen und mit dem Fallschirm hinabschweben. Bislang verlor er manches Fluggefährt, nachdem er abgesprungen war, weil es führerlos irgendwo strandete. Nun zeigte er Paulus, wie sie das Luftschiff würde lenken können, wenn er abgesprungen war. Neben den beiden saß ein Dritter an Bord, wohl ein Stadtrat, der überwachen sollte, dass es in der Luft nicht zu unsittlichen Berührungen zwischen Lattemann und Paulus kam. Der Stadtrat, bläute Lattemann seiner Verlobten ein, dürfe nicht bemerken, dass sie zum ersten Mal einen Ballon lenkte.

Sie schlug sich den Schädel blutig

Als Lattemann sprang, war Paulus allerdings so beeindruckt, dass sie vergaß, was er ihr beigebracht hatte. Zum Ausgleich des Gewichtsverlustes hätte sie direkt nach dem Absprung ihres Verlobten ein Ventil öffnen sollen, sodass der Ballon wieder gesunken wäre. Stattdessen starrte sie ihm nach, während der Ballon von 900 auf 3500 Meter Höhe schnellte. Der Stadtrat wies alsbald auf gerissene Stellen in der Ballonseide hin. „Ich dachte, der Ballon platzt“, sagte Paulus später. Sie zog hektisch das Ventil und spürte, wie sie absackten. Viel zu schnell, also beschloss Paulus, Ballast loszuwerden, um leichter zu werden. „Unsere Mäntel mussten von Bord, die Cognacflasche und alles irgendwie Entbehrliche.“

Schließlich krachte der Ballon in ein Hopfenfeld. „Ich schlug mir den Schädel blutig“, notierte Paulus, „aber was tat das alles gegen das Bewusstsein, dass im großen Ganzen die Sache geklappt hatte.“ Auch der Sittenwächter sei froh gewesen, heil am Boden angekommen zu sein. Auf einem Ochsenwagen kehrten sie zur jubelnden Menge zurück. Vier Tage später sprang Paulus selbst aus dem Ballon.

Hatte sie nie Angst, auch nur ein bisschen? „Ich gestehe gern, dass der Entschluss zum Absturz in die Tiefe eine große Überwindung kostete. Bleibt doch stets der Gedanke lebendig, dass irgendwo eine Kleinigkeit übersehen sein könnte. Er erzeugt ein gruseliges Gefühl, über das man nur hinüber gelangt mit der Erinnerung an das Sprichwort: Den Mutigen gehört die Welt.“