Bei einem spektakulären Raub in Brasilien haben Diebe fünf Millionen Dollar in Bar gestohlen, die an Bord einer Lufthansa-Maschine in die Schweiz gebracht werden sollten. Der Überfall am Sonntagabend auf einem Frachtflughafen in der Nähe von São Paulo habe nur wenige Minuten gedauert, teilte die brasilianische Polizei am Montagabend (Ortszeit) mit. Von den Dieben fehle jede Spur.

Wie die Zeitung "Folha de São Paulo" berichtete, waren fünf Männer an dem Überfall beteiligt. Die Ganoven verschafften sich demnach Zugang zum Frachtflughafen von Viracopos bei Campinas, indem sie einen Pick-up-Wagen mit dem Logo der zuständigen Sicherheitsfirma beklebten. Berichten zufolge durchbrachen die Täter die Absperrungen und fesselten mehrere Sicherheitsleute. Verletzt worden sei niemand, hieß es in einer in brasilianischen Medien verbreiteten Mitteilung von Lufthansa Cargo. Der Überfall habe insgesamt nur etwa sechs Minuten gedauert.

Die Lufthansa-Maschine sei von dem internationalen Flughafen Guarulhos in São Paulo gekommen und habe einen Zwischenstopp in Viracopos eingelegt, dem größten Frachtflughafen Brasiliens.

Das Geld sollte eigentlich nach Zürich gebracht werden, berichtete das Nachrichtenportal „Globo“. Das Flugzeug sollte über Dakar im Senegal zunächst nach Frankfurt fliegen.

Die Bundespolizei habe die Ermittlungen aufgenommen, bestätigten die Behörden in São Paulo auf Twitter. Der internationale Flughafen Viracopos ist Brasiliens größter Frachtflughafen. (dpa/AFP)