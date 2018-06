Die in Wiesbaden vermisste 14-jährige Susanne F. ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz bekanntgaben, ist die Jugendliche nach derzeitigem Ermittlungsstand bereits in der Nacht zum 23. Mai in einem Feld bei Wiesbaden-Erbenheim vergewaltigt und getötet worden. Dringend tatverdächtig sind nach Auskunft der Staatsanwaltschaft ein 20-jähriger irakischer Flüchtling sowie ein 35-jähriger Flüchtling aus der Türkei.

Die in Erbenheim in einem Feld nahe von Bahngleisen vergrabene Leiche der 14-Jährigen war am Mittwoch gefunden worden. Der entscheidende Hinweis kaum laut Polizei am vergangenen Sonntag von einem 13-jährigen Flüchtlingsjungen. Dieser sei zur Polizei in Wiesbaden aufs Revier gekommen und habe ausgesagt, Susanne Feldmann sei von dem 20-jährigen Iraker Ali Bashar vergewaltigt und getötet worden. In Folge der Hinweise sei dann der Leichnam gefunden wurden, so der Wiesbadener Polizeipräsident.

Opfer war mit Bruder des Tatverdächtigen befreundet

Nach den Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft hatte sich die 14-Jährige öfter in Wiesbadener Flüchtlingsunterkünften aufgehalten; sie sei auch mit einem jüngeren Bruder Ali Baschars befreundet gewesen. Kurz vor ihrem Verschwinden am 22. Mai soll ein Zeuge die Jugendliche in der entsprechenden Flüchtlingsunterkunft gesehen haben. Die Jugendliche soll seit Anfang Februar immer wieder die Schule geschwänzt haben und mehrfach "abgängig" gewesen sein, wie die Polizei sagte.

Während der tatverdächtige Türke noch am Mittwoch festgenommen wurde, ist der 20-jährige Iraker nicht mehr in Deutschland und international zur Fahndung ausgeschrieben. Nach Angaben der Polizei ist er Anfang Juni mit seinen Eltern und seinen fünf Geschwistern unter anderem Namen über Istanbul in den Irak nach Erbil ausgereist.

Verdächtiger soll an Raubüberfall beteiligt gewesen sein

Ali Bashar kam laut Polizeiangaben im Herbst 2015 nach Deutschland. Sein Asylantrag sei später abgelehnt worden, aufgrund der dagegen laufenden Klage lebte er mit einer Aufenthaltsgestattung in Wiesbaden. Laut Polizeipräsident war er "polizeilich unauffällig" bis etwa Anfang des Jahres. In diesem April soll er an einem bewaffneten Raubüberfall beteiligt gewesen sein, die Polizei prüft derzeit auch den möglichen Vorwurf einer Vergewaltigung. Da sind die Angaben allerdings vage, diese Beschuldigung eines Mädchens richtet sich allgemein gegen "einen Ali". Der 35-jährige tatverdächtige Türke war bisher polizeilich nicht aufgefallen.

Mehr zum Thema Wiesbaden Vermisste 14-jährige Susanna ist tot

Der Polizeipräsident sprach von einem "sehr abstoßenden Verbrechen" und sagte, er wollte aber auch betonen, dass "ein 13-jähriger Flüchtling wesentlich zur Aufklärung beigetragen" habe. Staatsanwaltschaft und Polizei sprachen den Angehörigen ihr Mitgefühl aus.