Noch nie wurden im Wattenmeer so viele Seehundwelpen gezählt wie in diesem Jahr. Im Sommer seien insgesamt 9.285 Neugeborene erfasst worden, teilte das Gemeinsame Wattenmeersekretariat mit Sitz in Wilhelmshaven am Donnerstag mit. Gezählt wurden die Tiere im gesamten Wattenmeer von Dänemark bis in die Niederlande. Lediglich im niedersächsischen Wattenmeer und auf der zu Hamburg gehörenden Insel Neuwerk zählten die Experten mit 2.158 Welpen rund zwei Prozent weniger Jungtiere als im Vorjahr. Dafür stieg die Zahl der ausgewachsenen Seehunde dort um zehn Prozent auf 8.058.

Seit 1974 werden die Populationen der Tiere von Flugzeugen aus jährlich erfasst, hieß es. Zusammen wurden rund 27.000 Seehunde gezählt. Da sich jedoch nie alle Tiere gleichzeitig bei den Zählungen auf den Sandbänken aufhalten, schätzten die Experten ihre Gesamtzahl auf 40.000. Die neuen Zahlen zeigten, dass es den Seehunden insgesamt im Wattenmeer weiterhin gutgehe.

Das Wattenmeer gehört seit 2009 zum Weltnaturerbe. Es ist die größte zusammenhängende Naturlandschaft Mitteleuropas und steht damit gleichrangig auf der Unesco-Liste neben Naturschätzen wie dem Yellowstone-Nationalpark in den USA oder der Serengeti in Afrika. Es ist weitgehend in seinem ursprünglichen Zustand erhalten und bietet mehr als 10.000 Tierarten, Pflanzen und Kleinstlebewesen einen einzigartigen Lebensraum. (epd)