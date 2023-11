Werk von BASF im chinesischen Xinjiang Eine heikle Verbindung

Es ist das wohl umstrittenste Werk des Ludwigshafener Chemieunternehmens BASF weltweit. In Korla, im Zentrum der westchinesischen Uiguren-Region Xinjiang, stellt der Dax-Konzern mit seinem chinesischen Joint-Venture-Partner Markor chemische Vorprodukte her, die etwa in Sportkleidung verwendet werden.