Wie wässern Berlins Golfplätze bei der Hitze? „Früher kam das noch aus dem Trinkwasserhahn“

Uff, diese Hitze. Und damit ein schneller Blick auf Berlins Golfplätze. Drei gibt es in der Stadt - in Pankow, Wannsee und in Kladow, dem ländlichen Ortsteil von Berlin-Spandau. Wie machen die das mit ihrem frischen Grün? Das wollten Ferat Koçak und Katalin Gennburg, Linke, wissen und setzten im Abgeordnetenhaus ihr Golfer-Mützchen auf. Das Thema Wasserknappheit hat alle erreicht – auch den Berliner Sport.