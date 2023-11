Willkommen beim Tagesspiegel Das sind die wichtigsten Funktionen unserer App

Wenn Sie die App zum ersten Mal öffnen, sehen Sie unten drei Navigationspunkte: Home, Plus und Merkliste. Unter Home finden Sie immer die aktuellen Meldungen, wie Sie es von www.tagesspiegel.de kennen. Wenn Sie weiter nach unten scrollen, begegnen Ihnen dort auch die neuesten Artikel all unserer Ressorts. Interessieren Sie sich also besonders für Wirtschaft, ist das ein schneller Weg, sich auf den aktuellen Stand zu bringen.

Wenn Sie auf die Titel tippen, also in diesem Fall auf das Wort „Wirtschaft“, kommen Sie direkt zur entsprechenden Ressortseite. Sie können auch einen anderen Weg zu Ihrem Lieblingsressort wählen: Tippen Sie links oben aufs Menü, stehen dort alle zur Auswahl, von International bis Interaktiv. Dort verbirgt sich auch die Suchfunktion, mit der Sie nach Artikeln zu einem bestimmten Thema suchen können.

© Tagesspiegel

Der zweite Navigationspunkt „Plus“ bringt Sie zu unseren exklusiven Plus-Artikeln, die Sie mit Ihrem Abo lesen können. Hier mischen sich die Themen. Wenn Sie also ein bisschen Zeit haben und noch nicht wissen, was Sie lesen möchten, finden Sie hier eine große Bandbreite an Premium-Artikeln.

Hinter dem dritten Navigationspunkt verbirgt sich die Merkliste, auf die Sie jederzeit Artikel setzen können, die Sie erst später lesen wollen. Sie können die Liste auf bis zu fünf Endgeräten verwenden. Dafür müssen Sie sich nur einloggen. Dies können Sie ebenfalls über das Menü oben links unter „Anmelden“ mit Ihrer E-Mail-Adresse und Passwort tun. Viele unserer Abonnent:innen nutzen diese Funktion, um tagsüber auf dem Smartphone längere Artikel auszuwählen, die sie abends in Ruhe auf dem Tablet lesen.

© Tagesspiegel

Sie können auswählen, welche Push-Mitteilungen Sie empfangen möchten. Über das Hauptmenü links oben kommen Sie auf die Einstellungen, dort finden Sie die Push-Einstellungen und darunter eine Auswahl: Möchten Sie vielleicht nur Eilmeldungen? Oder das Wichtigste aus Berlin? Oder die Empfehlungen der Redaktion? Suchen Sie aus, was am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. Sie können das jederzeit ändern. Darüber hinaus können Sie bei den Einstellungen ihre Datenschutz-Optionen festlegen.

© Tagesspiegel

Wenn Sie mal ein Problem mit den Funktionen der App feststellen, melden Sie sich einfach bei uns: Im Hauptmenü unter „Hilfe & Feedback“ erreichen Sie unter „Feedback senden“ unseren Leserservice sowie das Produktteam. Wir sind auch immer neugierig auf Ihr Feedback. Wenn Sie eine Idee haben, was wir verbessern können, schreiben Sie uns gern.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!