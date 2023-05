25 Jahre EZB Ein ewig haltbares Provisorium

Kann das gut gehen? Eine einzige Notenbank für mittlerweile 20 europäische Staaten, plus Andorra, Monaco, San Marino und den Vatikan als offiziell assoziierte Miniländer. Dazu noch Montenegro und der Kosovo als inoffizielle Nutzer. Plus angekoppelt die dänische Krone und zwei Versionen des CFA-Francs in zusammen 14 afrikanischen Staaten?