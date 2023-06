Abgas-Norm Euro 7 Wissing unterstützt die Koalition der Blockierer

In verschiedenen Interviews und Reden hatte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) die nächste europäische Abgasnorm für Pkw und Lkw kritisiert, jetzt zieht er die Konsequenzen: Wissing unterstützt Tschechien, Bulgarien, Frankreich, Ungarn, Italien, Polen, Rumänien und die Slowakei in ihrer Ablehnung von Euro 7. Tagesspiegel Background sagt der Minister: „In vielen europäischen Staaten gibt es eine sehr kritische Haltung zu dieser geplanten Regulierung. Auch ich halte Euro 7 in Form des aktuellen Vorschlags für einen Fehler.“