Agrarminister Özdemir auf Tour im Osten „Ob es die Demokratie schafft, entscheidet sich auf dem Land“

Margret Feger ist eine Frau nach Özdemirs Geschmack. Gerade heraus, heimatverbunden, pragmatisch und schlagfertig. Dem Agrarminister, der an diesem Nachmittag neben ihr und hinter ihrem selbst gebackenem Kirschstreusel sitzt, erzählt sie, wie sein Ministerium Kontakt zu ihr aufgenommen hat. „Hier ist das Landwirtschaftsministerium, erschrecken Sie nicht“, habe es beim ersten Anruf geheißen. „Ich erschrecke nicht, ich bin vom Dorf“, hat die Seniorin geantwortet. Dem grünen Minister gefällt so etwas gut.

Özdemir ist auf Sommertour. Die erste Etappe führt ihn durch Ostdeutschland, nächste Woche geht es weiter nach Bayern und Hessen. Er besucht trocken gelegte Moore, Biogasanlagen, Hochschulen und sitzt an der Kaffeetafel von Margret Feger. Auf seiner Reise durch Ostdeutschland will sich der Grünen-Politiker Projekte zeigen lassen, bei denen die Menschen vor Ort etwas bewegen. „Die Kraft unseres Landes“, lautet das Motto. Das ist kein Zufall. Denn Özdemir ist qua Ressort auch für die ländlichen Räume zuständig. „Wir verstehen uns als Lobby für die ländlichen Räume“, sagt er, auch wenn sich sein Ministerium die Zuständigkeit mit dem Bundesinnenministerium teilen muss. Doch um die Heimatabteilung ist es im Ministerium ziemlich still geworden, seitdem der damalige Innenminister Horst Seehofer (CSU) den Posten geräumt hat.

Grüne geben sich die Klinke in die Hand

Özdemir ist nicht der erste Politiker, der in diesem Sommer den Osten besucht. Ostdeutschland ist vor allem bei den Grünen ein beliebtes Reiseziel, seitdem die AfD in Umfragen immer höhere Zustimmungswerte bekommt. Außenminister Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck waren Mitte Juli in Sachsen, Anfang August will Fraktionschefin Katharina Dröge den Osten bereisen. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt stieß bei ihrem Besuch in Dessau kürzlich auf pöbelnde Passanten. Auch Özdemir muss mit Widerstand rechnen. Für seine letzte Station im Osten, Thüringen, haben die AfD und Windparkgegner Demos angemeldet.

Jetzt noch Weide, bald Moor? Agrarminister Özdemir will den Landwirten neue Perspektiven geben. © Heike Jahberg

Seine Reise, so betont der Minister, sei von langer Hand geplant. Dennoch treibt auch Özdemir der Erfolg der AfD um. „Wer bei der AfD Funktionär ist, steht auf der anderen Seite der Barrikade“, sagt er. Für die Menschen, die mit der rechtspopulistischen Partei sympathisieren, gelte das aber nicht. Er will versuchen, potenzielle AfD-Wähler mit Argumenten umzustimmen. „Schlecht reden ist ein Kennzeichen von denen, die sich darüber freuen, wenn es dem Land schlecht geht“, warnt Özdemir. Er will diejenigen treffen, die „die Ärmel hochkrempeln, um Dinge besser zu machen.“ Dass Özdemir zahlreiche Förderbescheide und Geld im Gepäck hat, ist kein Zufall. Geld kann helfen, Konflikte zu entschärfen.

Streit um die Moore

18 Millionen Euro verteilt der Minister gleich bei seiner ersten Station im brandenburgischen Gollwitz. Özdemir steht auf einer Weide, in der Ferne sieht man Schafe grasen. Fragt sich nur, wie lange noch. Der Boden war einst Moor und soll wieder vernässt werden. Das soll dem Klima helfen. Moore sind Speicher von CO2, werden sie trockengelegt, entweichen Treibhausgase. 6,7 Prozent aller Treibhausgasemission kommen von einstigen Mooren, die Bundesregierung will große Flächen wieder zu Mooren machen. Doch für die Menschen in den betroffenen Regionen ist das schwierig. Tierhalter fürchten um ihre Existenz, wenn sie kein Tierfutter mehr anbauen und ihre Tiere auf den nassen Böden nicht mehr grasen lassen können. Anwohner haben eine Bürgerinitiative gegründet, weil sie Angst davor haben, dass ihre Keller volllaufen und noch mehr Mücken durch die Gegend schwirren, wenn der Polder Oberhavel wieder zum Moor wird. Und einige fühlen sich an die DDR erinnert und haben Angst, vom Staat enteignet zu werde., erzählt Landwirt Detlef May.

Özdemir versichert, das werde nicht geschehen. „Wichtig ist Freiwilligkeit, sonst gibt es keine Akzeptanz“, sagt er. Genauso nötig ist aber auch eine wirtschaftliche Perspektive. Die Fördermillionen für das Modellvorhaben „WetNetBB“ sollen helfen, Alternativen für die Bauern zu schaffen. Statt Milchkühe weiden zu lassen, sollen sie Rohrkolben, Binsen oder Schilf anbauen, das später als Baumaterial und für Verpackungen genutzt werden kann.

Wir sind stolz auf unseren Ort. Petra Richter, Bioenergiedorf Feldheim

Energie in Bürgerhand

70 Kilometer entfernt im Bioenergiedorf Feldheim braucht man Tiere, um aus der Gülle der Rinder und Schweine Energie zu gewinnen. Das 130 Seelen-Dorf war das erste energieautarke Dorf Deutschlands. Windräder, Biogas und Solaranlagen sorgen für Strom und Heizung, auf dem Gelände steht auch ein Batteriespeicher. Die Bürger haben seinerzeit ihre alten Ölheizungen ausgebaut und haben jeweils 3000 Euro investiert. Dafür haben sie Versorgungssicherheit und mit zwölf Cent pro Kilowattstunde sensationell billigen Strom.

„Wir haben unsere Chancen genutzt“, erzählt Ortsvorsteherin Petra Richter, „wir sind richtig stolz auf unseren Ort“. Teures Gas im Winter oder Habecks Heizungspläne sind den Menschen in Feldheim egal. Auch den Windpark haben sie akzeptiert, weil alle von der günstigen Energie profitieren. Über die Frage, wie nah die Windräder dem Ort kommen dürfen, haben die Bewohner abgestimmt. „Man muss die Bevölkerung mitnehmen“, betont der Bürgermeister von Treuenbrietzen, Michael Knape. Özdemir ist beeindruckt. „Man kann von Ihnen lernen, wie man mit Ängsten umgeht.“ Und schiebt auf Schwäbisch hinterher, wie klasse es isch, dass alle „zamma mit opacke für die Energiewende.“ Özdemir, der seinen Wahlkreis in Stuttgart hat, schwäbelt viel auf dieser Reise. Es ist sein Beitrag zur Landverbundenheit.

Petra Richter, Ortsvorsteherin von Feldheim, freut sich über Versorgungssicherheit und billige Energie für die Einwohner. © Heike Jahberg

Vereine stärken

Auch im sächsischen Thallwitz regelt man die Dinge selbst. Die Energieversorgung ist in kommunaler Hand, auch Glasfaser lässt man von einer kommunalen Gesellschaft verlegen. Statt zu fusionieren, arbeiten im Wurzener Land die Gemeinden zusammen. „Unser Geheimnis ist interkulturelle Zusammenarbeit“, erzählt der Bürgermeister von Thallwitz, Thomas Pöge. Er ist online aus dem Frankreich-Urlaub zugeschaltet, während Özdemir im Herrenhaus unter dem Kronleuchter sitzt. Den Ministerbesuch will sich der parteilose Bürgermeister nicht entgehen lassen.

Bei der letzten Bundestagswahl hat die AfD in Thallwitz 31,8 Prozent der Stimmen geholt, Conny Hanspach kämpft gegen das rechte Image der Region und für ein „weltoffenes Wurzener Land“. Sie hat die Nase voll von Menschen, die in den Osten kommen und den Leuten vor Ort Demokratie erklären wollen. Stattdessen, sagt sie, solle man die Vereine vor Ort unterstützen. Wo ehrenamtliche Strukturen bestehen, gibt es weniger Abwanderung, weiß auch Özdemir.

Kuchen für den Minister: In Belleben hat man gebacken. © BMEL/ Photothek

Schwarzwälder Kirsch für den Minister

Und so sitzt er am zweiten Tag seiner Reise in Belleben bei Margret Feger. Die Rentnerin und ihre Mitstreiter vom Verein „Mühlenritter“ haben Streuselkuchen, Frankfurter Kranz und Schwarzwälder Kirschtorte gebacken. Man wollte lieber im Garten sitzen, doch es regnet und so quetschen sich der Minister und die Menschen aus dem Ort an eine lange Kaffeetafel, die im einstigen Kassenraum der Sparkasse aufgebaut ist. Geschaffen hat diesen Ort der Begegnung Margret Feger. Eigentlich wollte sie den Dorfladen wiederbeleben, aber als sie ihre Nachbarn befragt hat, haben die für eine Begegnungsstätte gestimmt. Und so gibt es jeden Mittwoch selbst gebackenen Kuchen und Kaffeeklatsch.

An diesem Donnerstag wartet nicht nur Feger auf den Minister, es haben sich Vertreter vieler Vereine und der örtlichen Politik versammelt. Der Stadtratsvorsitzender der Kleinstadt Könnern, zu der Belleben gehört, Michael Claes, beklagt sich über das mangelnde Bürgerinteresse an den Sitzungen des Gremiums und beschwert sich über den Plan Habecks, an den Seiten der Autobahnen Photovoltaik-Anlagen zu bauen.. Die Leiterin des Musikvereins hat keinen Nachwuchs, der Sportverein hat kein Geld. Auch die Integration der Menschen, die in den kleinen Ort nach Sachsen-Anhalt ziehen, könnte wohl besser funktionieren. Feger kann das verstehen. Sie fühlt sich ebenfalls als Zugezogene, obwohl sie seit mehr als 20 Jahren in Belleben lebt. „Man gehört erst dann richtig dazu, wenn drei Generationen auf dem Friedhof liegen“, sagt sie.