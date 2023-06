Airlines schlagen Alarm Randale an Bord nimmt zu

Wer mit Flug DL 097 von Delta Airlines am vergangenen Freitag von Paris nach Detroit wollte, wird diese Reise wohl nicht so schnell vergessen. Statt in der US-Autometropole landete der Airbus A330 mit 261 Passagieren an Bord in Stephenville in Kanada. Der Grund: Ein Passagier war völlig ausgerastet.