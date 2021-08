Robinhood, die Trading-App, die von vielen Kleinanlegern in den USA genutzt wird, und auf der immer wieder schlecht laufende Firmen hochgejazzt werden, ist jetzt selber zum Spekulationsobjekt geworden. Die Aktie des Brokers stieg am Mittwoch an einem einzigen Tag zwischenzeitlich um 82 Prozent.

Der Handel der Aktie an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq musste wegen der extremen Kursschwankungen mehrmals unterbrochen werden. Der Gesamtwert des Brokers an der Börse war zwischenzeitlich höher als der von multinationalen Konzernen wie Ford oder Kraft Heinz.

Robinhood war berühmt geworden, als eine riesige Armee von Kleinanlegern über diese Handelsplattform die Kurse von Aktien wie Gamestop oder AMC - sogenannte "Meme Stocks" - in irrationale Höhen trieben. Diese Kleinanleger verständigten sich über Internetplattformen wie Reddit, wo sie sich gegenseitig aufstachelten.

Sie sahen sich als Kämpfer für eine gerechtere Welt, die diejenigen Hedgefonds in die Pleite treiben wollten, die auf fallende Kurse von schlechtlaufenden Firmen setzen. Tatsächlich wurden mehrere Fonds an den Rand des Ruins getrieben.

Robinhood war erst in der letzten Woche an die Börse gegangen und erlitt am ersten Handelstag einen Kursverlust von 8,4 Prozent. Seither passierte zunächst wenig, bis am Mittwoch ganz plötzlich eine Art Massenhysterie einsetzte und die Kurse explodierten.

Die Internet-Plattform Reddit ist wie ein Brandbeschleuniger

Laut „Financial Times“ könnte ein Grund dafür sein, dass berühmte Investorinnen und Investoren wie Cathie Wood, Chefin der berühmt gewordenen Fondsgesellschaft Ark Invest, plötzlich begannen, Robinhood-Aktien zu kaufen und dies öffentlich kundtaten.

Cathie Wood, Investment-Chefin von Ark Invest, führte den Hype um Robinhood an. Foto: Getty Images via AFP

Gleichzeitig setzte am Mittwoch auf der Internetplattform Reddit ein Riesenhype ein, bei dem die Kleinanleger sich wieder gegenseitig aufstachelten. Einen ersten Anstieg um 24 Prozent hatte es bereits am Dienstag gegeben. Am Mittwoch brach dann die Hölle los.

Gegenüber dem Dienstagschlusskurs von 46,80 Dollar stieg die Aktie zwischenzeitlich auf 85 Dollar, das ist eine Steigerung um 81,62 Prozent. Gegen Schluss notierte die Aktie immerhin noch bei 79,39 Dollar.

Ein weiterer Grund könnte die Tatsache sein, dass am Mittwoch der Optionshandel mit dieser Aktie begann. Diejenigen Banken, die bullische Call-Optionen an Anleger ausgeben, müssen ihrerseits diese Aktie massiv kaufen, um sich gegen Verluste abzusichern. Das treibt den Kurs zusätzlich nach oben.

Eine Warnung bleibt. Viele Kleinanleger haben in der Vergangenheit bei der Hysterie um Gamestop und anderen "Meme Stocks" viel Geld verloren, als die Kurse am Ende wieder einbrachen.