Aldi Nords Erfolgsstory in Übersee Weshalb der Konzern in den USA so beliebt ist

Gut gelaunte Mitarbeiter in Hawaii-Hemden, die die Kunden im Supermarkt nach ihrem Wohlbefinden fragen, handbemalte Schilder an den Wänden – und niedrigere Preise als in anderen Supermärkten. Was klingt wie eine unwirkliche Welt, ist in vielen Läden der US-Supermarktkette Trader Joe’s Realität.