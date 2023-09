Alt, männlich, aus dem System Volkswagen So wenig divers sind Deutschlands mächtigste Aufsichtsräte

Die Kontrollgremien der größten deutschen Konzerne haben sich in den vergangenen Jahren transformiert. Die Aufsichtsräte wurden jünger, es zogen zunehmend IT- und Nachhaltigkeitsexperten ein, es gab weniger Ämterhäufung, und auch mehr Frauen gewannen an Einfluss. An der Spitze ist diese Entwicklung aber immer noch nicht angekommen – im Gegenteil.