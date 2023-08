Alternative zu russischem Gas BASF sichert sich Flüssiggas aus den USA

Der deutsche Chemiekonzern BASF hat sich Flüssiggaslieferungen von dem Energiekonzern Cheniere aus den USA gesichert. Damit wird BASF in Zukunft eine Alternative zum russischen Gas haben. Cheniere soll ab 2026 bis 2043 jährlich 800.000 Tonnen amerikanisches LNG an BASF liefern. Das teilten die Unternehmen am Dienstag mit.