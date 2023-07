Arbeitsminister wirbt für Einwanderung Wie Indien Deutschland aus der Fachkräftekrise retten soll

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil wendet sich direkt an die jungen Inderinnen und Inder, die sich in den Plastikstuhlreihen drängen: „Meine Botschaft ist: Wir brauchen euch“, sagt der SPD-Politiker auf Englisch, als er am Donnerstag das Goethe-Zentrum in Thiruvananthapuram besucht, der Hauptstadt Keralas.