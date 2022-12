Auf Crashkurs Wie Elon Musk der Marke Tesla schadet

Wie es ist, wenn ein Unternehmen wichtige Werbeträger verliert, erlebt Elon Musk gerade bei Twitter. Seitdem der reichste Mann der Welt den Kurznachrichtendienst für 44 Milliarden Dollar gekauft hat und sich dort austobt, ziehen sich Konzerne wie Volkswagen oder jüngst Apple mit ihren Werbebudgets von der Plattform zurück.

Bei Tesla hatte Musk immer einen treuen Werbeträger – sich selbst. Zumindest galt das in der Vergangenheit. Der E-Auto-Hersteller hat keinen Dollar für klassisches Marketing ausgegeben, weil der CEO und kreative Kopf des Unternehmens selbst genug Reichweite und Aufmerksamkeit auf das Unternehmen lenkte. So wurde Tesla zum Technologievorreiter und weltweit größten Elektrautobauer.

Tesla hat seine Unschuld verloren und ist angreifbar geworden. Ralf Löffler, Institut für Strategie & Kommunikation (ISK)

Inzwischen aber stellt sich immer drängender die Frage, ob die politischen, finanziellen und unternehmerischen Eskapaden des Tesla-Chefs der Automarke nicht schaden und Musk seinen Vorsprung verspielt. Das „Manager Magazin“ nannte Elon Musk den „gefährlichsten Unternehmer der Welt“.

„Tesla hat seine Unschuld verloren und ist angreifbar geworden“, sagt Ralf Löffler, Geschäftsführender Gesellschafter des Frankfurter Instituts für Strategie & Kommunikation (ISK). Er verfolgt die Kommunikation von Elon Musk schon seit Jahren. 2019 veröffentlichte das ISK zusammen mit der Werbeagentur Cheil Germany eine Studie, die die Social-Media-Aktivitäten rund um das Thema Elektromobilität analysierte. Das Ergebnis: Wenn Menschen an Elektromobilität denken, kommt erst Tesla und dann lange nichts.

Aktie ist abgestürzt, VIPs geben ihren Tesla ab

Drei Jahre später zieht Löffler eine ganz andere Bilanz. „Das hat sich komplett gedreht“, sagt er im Gespräch mit Tagesspiegel Background. Habe Elon Musk 2019 noch als Pionier und Revolutionär in der Branche und bei potenziellen Kunden Eindruck gemacht, sei er inzwischen im Establishment angekommen. „Seine Polarisierung tut der Marke inzwischen richtig weh.“

Ablesen lässt sich die Verunsicherung, die Musk verursacht, zum Beispiel auch am Aktienkurs von Tesla. Das Papier hat in den vergangenen zwölf Monaten mehr als die Hälfte seines Wertes eingebüßt – das entspricht einem Minus bei der Marktkapitalisierung von mehr als einer halben Billion Dollar. Große Kapitalgeber gehen auf Distanz. Zweifel an der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells werden immer lauter.

„Anders als beim VW-Dieselskandal wird hier keine Traditionsmarke getroffen, mit der sich Jahrzehnte an Lebenserfahrung verbinden“, gibt Löffler zu bedenken. „Tesla ist viel leichter zu erschüttern, weil sich die Marke so stark über ihren CEO definiert.“ Elon Musk sei nicht der richtige Imagegeber für eine langfristig stabile Markengeschichte.

Wir haben soeben beschlossen, die Bestellung von zwei weiteren Tesla Y (...) zu widerrufen. Gründe sind der unbefriedigende Service und die Person Elon Musk. Matthias Schrade, Vorstand des Berliner Immobilien-Unternehmens DEFAMA

Galt Tesla vor allem in den Anfangsjahren an der US-Westküste noch als automobiles Distinktionsmerkmal für Kreative, Schauspieler und Showgrößen, geht heute nicht nur Hollywood auf Distanz. „Ich habe meinen Tesla zurückgegeben und einen elektrischen VW gekauft“, twitterte kürzlich die Schauspielerin Alyssa Milano („Charmed – Zauberhafte Hexen“). „Ich liebe ihn.“ Dafür bekam sie mehr als 55.000 Likes. Die Replik eines Comedians, Volkswagen sei „buchstäblich von den Nazis und Hitler gegründet“ worden, kommentierte Elon Musk mit einem getweeteten Lachanfall. Der Autobauer ist zum Politikum geworden.

Tesla wird noch als Innovationsführer wahrgenommen

„Früher galt für Unternehmer: keine Politik, keine Religion in der Öffentlichkeit“, sagt Ralf Löffler. Zwar sei dieser Verhaltenskodex in den USA immer schon etwas lockerer gehandhabt worden, Elon Musk breche aber radikal damit. „Er übersieht dabei offenbar, dass Tesla eine globale Marke ist.“ Offene Sympathie für die republikanische Trump-Partei oder sein Vorschlag, die besetzte Krim den Russen zu überlassen, schrecken Kunden in Europa ab.

„Wir haben soeben beschlossen, die Bestellung von zwei weiteren Tesla Y für die DEFAMA (Deutsche Fachmarkt AG) zu widerrufen“, twitterte der Vorstand des Berliner Immobilien-Unternehmens, Matthias Schrade. „Gründe sind der unbefriedigende Service und die Person Elon Musk.“

4,8 Prozent betrug der Anteil Teslas an allen neu zugelassenen Fahrzeugen in Deutschland im Oktober.

Die reinen Verkaufszahlen und die generelle Akzeptanz bei den Kunden haben allerdings bis dato nicht gelitten. „Tesla kann sich wie bereits 2021 nicht nur mit deutlichem Abstand als Innovationsführer im Bereich der Elektromobilität durchsetzen, sondern wird auch von den deutschen Verbrauchern als stärkste BEV-Marke wahrgenommen.“ Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie zu den Markt- und Innovationstrends der Elektromobilität, die das Center of Automotive Management (CAM) und das Marktforschungsinstititut YouGov in der vergangenen Woche veröffentlichten.

Doch Tesla hat starke Wettbewerber bekommen. „Der Abstand auf die Verfolger schrumpft in der Wahrnehmung im Vergleich zum Vorjahr zusammen“, so die Studie, die vor allem auf chinesische Newcomer verweist. „Die etablierten Hersteller sollten gewarnt sein: Mit der Elektromobilität verschieben sich auch die Kaufpräferenzen, und neue Marken können schnell an Bedeutung gewinnen“, sagte CAM-Direktor Stefan Bratzel.

Deutsche Hersteller liegen bei Neuzulassungen zurück

Zahlreiche Rückrufaktionen in den vergangenen Wochen und der (auch juristische) Ärger wegen seiner Fahrassistenzsysteme „Autopilot“ und „Full Self-Driving“ (FSD) haben Teslas guten Ruf zusätzlich ramponiert.

Dass Tesla auch zunehmend den Wettbewerbsdruck der etablierten Autobauer spürt, zeigt die Zulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). So lag der Anteil Teslas an allen neu zugelassenen Fahrzeugen in Deutschland im Oktober bei 4,8 Prozent, im Vorjahresmonat war er noch fast doppelt so hoch (8,9 Prozent). Zum Vergleich: VW kam mit seinen reinen Elektrofahrzeugen (BEV) im Oktober auf einen Neuzulassungsanteil von 14,1 Prozent.

Doch ein Monat liefert nur eine Momentaufnahme. Vergleicht man die Entwicklung in den ersten drei Quartalen dieses Jahres, dominiert Tesla immer noch den Markt für Elektroautos vor den deutschen Autokonzernen. Damit wird deutlich, was der Hersteller zu verlieren hat, sollte CEO Musk der Marke tatsächlich Schaden zufügen.

„Mercedes hat in den ersten neun Monaten 75.400 Elektroautos verkauft, also acht Prozent des Tesla-Volumens“, rechnete im Oktober Ferdinand Dudenhöffer vom Center Automotive Research aus. Bei der BMW-Group seien es mit 128.196 E-Autos 14 Prozent des Tesla-Volumens gewesen, der VW-Konzern sei mit 366.400 Fahrzeugen immerhin auf 40 Prozent des Tesla-Absatzes gekommen.

Der vielbeschäftigte Elon Musk denkt derweil offenbar darüber nach, wie er die Führung von Tesla – den größten und wertvollsten Teil seines Firmen-Konglomerats – künftig anders organisiert. Laut „Financial Times“ hat er sich in den vergangenen Wochen nach einem Nachfolger umgeschaut. Über Namen darf spekuliert werden. Genannt werden Finanzchef Zach Kirkhorn, Technikvorstand Drew Baglino – und Ex-Volkswagen-Chef Herbert Diess.

Zur Startseite