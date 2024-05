Aufsichtsratschef der Deutschen Bahn im Gespräch „Ich wäre vorsichtig, die immer selben Vorurteile über Manager zu bedienen“

Herr Gatzer, Finanzminister Christian Lindner hat sich nach dem Karlsruher Haushaltsurteil zur Umwidmung von Geldern aus der Corona-Krise für den Klimaschutz von Ihnen als zuständigem Staatssekretär getrennt. Trotzdem bleiben Sie im Auftrag des Finanzministeriums Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bahn. Wie passt das zusammen?

Ich sehe darin keinen Widerspruch. Der Finanzminister wollte in seinem unmittelbaren Umfeld einen personellen Neuanfang. Das hat nichts mit meinem Aufsichtsratsmandat bei der Bahn zu tun. Und in diesem Jahr wäre ich ohnehin in den Ruhestand getreten.