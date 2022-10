Berliner Bierbrauer Lemke warnt „Am Jahresanfang kommt der große Knall“

Das BWL-Studium hat er abgebrochen und stattdessen lieber das Brauereiwesen studiert. Oliver Lemke (55) braut seit 1999 Craft-Bier in Berlin und verkauft seine Biersorten in vier eigenen Gaststätten, die ebenfalls in Berlin liegen. Im Corona-Lockdown waren die Restaurants geschlossen, das Bier gibt es aber auch im Supermarkt. Das Unternehmen beschäftigt 80 Mitarbeiter und wird in diesem Jahr wahrscheinlich einen Umsatz von sieben Millionen Euro machen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden