Der im Dax notierte Immobilienkonzern Deutsche Wohnen hat sein Ergebnis im Pandemiejahr 2020 abermals steigern können: Mit einem "Ergebnis vor Steuern" von 2,24 Milliarden Euro übertraf der in Berlin ansässige Firma das Vorjahresergebnis (2,1 Mrd. Euro). Der Erfolg geht zum größten Teil auf Bewertungsgewinne zurück (1,9 Milliarden Euro). Wegen des in Berlin eingeführten "Mietendeckels" ging das "Ergebnis aus der Wohnungsbewirtschaftung" zurück auf 720 Millionen Euro (Vorjahr: 729,8 Millionen Euro).

"Wir stehen zu unserem Versprechen, dass keine Mieterin und kein Mieter die Wohnung oder das eigene Geschäft aufgeben muss, weil sie oder er aufgrund der Corona-Pandemie Schwierigkeiten hat", sagte Lars Urbansky, Chef der Deutschen Wohnen. Die Einbußen bei den Mieten sind im Krisenjahr allerdings gering: Sie erreichten mit 837,6 Millionen Euro "etwa das Niveau des Vorjahres", wie der Konzern mitteilte.

Konzern besitzt mehr als 155.000 Wohnungen

Der Wohnungsbestand der Aktiengesellschaft umfasste Ende vergangenen Jahres insgesamt rund 155.400 Wohn- und 2900 Gewerbeeinheiten. Ein großer Teil der Immobilien stehen in Berlin. Zuletzt hatte die Deutsche Wohnen auch mit dem Neubau von Objekten begonnen.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier fürApple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Wie der Konzern weiter mitteilte, hat "der Berliner Mietendeckel im vergangenen Geschäftsjahr zu einem Rückgang der Bestandsmiete im Gesamtportfolio um 4,1 Prozent auf durchschnittlich 6,70 Euro pro Quadratmeter geführt". Im zweiten Quartal 2021 rechnet der Vorstand mit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe über den Berliner Sonderweg bei der Regulierung der Mieten.

Dividende von 1,03 Euro vorgeschlagen

Aufsichtsrat und Vorstand werden der Hauptversammlung am 1. Juni 2021 eine Dividende von 1,03 Euro pro Aktie vorschlagen.

Mehr zum Thema Minus fünf Prozent bei Immobilien Deutsche Bank sagt sinkende Häuserpreise voraus – auch für Berlin

Die Deutsche Wohnen ist der größte Vermieter in Berlin. Er steht im Zentrum eines Volksentscheid mit dem Ziel, alle Konzerne mit mehr als 3000 Wohneinheiten zu vergesellschaften. Zurzeit läuft die Sammlung von Unterschriften der Initiative "Deutsche Wohnen&Co enteignen". Sie streben eine Entscheidung über die Enteignung am Tag der Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zum Bundestag im Herbst an.