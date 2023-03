Bis zu 25 Prozent mehr Geld Das wollen Verdi und die EVG am Mega-Streiktag erreichen

Der Sieg von heute ist die Grundlage für die Niederlage von morgen. Um diese Erfahrung wissen erfahrene Tarifpolitiker und vermeiden deshalb, wegen eines kurzfristigen Vorteils die andere Seite über den Tisch zu ziehen.

Doch es gibt immer wieder Ausnahmen. 2020, im ersten Coronajahr, ließ sich die Eisenbahnergewerkschaft EVG auf einen Spartarif mit Bahn-Personalchef Martin Seiler ein: Die Löhne und Gehälter blieben 2021 unverändert, erst 2022 erhöhten sich die Einkommen um 1,5 Prozent. Das wirkt bis heute nach.

„Es gibt viele Beschäftigte bei der Bahn, die sich Ende des Monats entscheiden müssen, ob sie das Auto volltanken oder für die Familie einkaufen sollen“, sagt Cosima Ingenschay, die für die EVG die aktuellen Tarifverhandlungen führt.

Gemeinsam mit Verdi bestreikt die EVG an diesem Montag den kompletten öffentlichen Verkehr. Mit dem ungewöhnlichen Großstreik soll die Zahlungsbereitschaft der Arbeitgeber gefördert werden, denn die Ansprüche der Gewerkschaften beziehungsweise der Beschäftigten sind so groß wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Die Forderung der EVG für gut 200.000 Bahnbeschäftigte, davon allein 180.000 beim Staatskonzern Deutsche Bahn (DB), der Rest bei rund 50 weiteren Bahnbetreibern und Busbetrieben, liegt mit zwölf Prozent, aber mindestens 650 Euro pro Monat, noch deutlich über der Ausgangslage für den öffentlichen Dienst.

10,5 Prozent möchten Verdi und die Gewerkschaften der Lehrer und Polizisten sowie der Beamtenbund für rund 2,5 Millionen Beschäftigte der Kommunen und beim Bund durchsetzen, mindestens jedoch 500 Euro mehr im Monat.

Realeinkommen schrumpfen

Auch der Verdi-Vorsitzende und Verhandlungsführer Frank Werneke macht Nachholbedarf geltend: Im Herbst 2020, die zweite Coronawelle hob gerade an, verständigte sich Verdi mit den Arbeitgebern der Kommunen und des Bundes auf Entgeltsteigerungen um 3,2 Prozent: Im April 2021 gab es 1,4 Prozent; der zweite Schritt im April 2022 war mit 1,8 Prozent etwas größer.

Dieser nominale Einkommenszuwachs konnte die Inflationsrate bei weitem nicht ausgleichen: 2021 stiegen die Preise in Deutschland um 3,1 und 2022 um 7,9 Prozent. Die Realeinkommen schrumpften also um fast acht Prozent.

Verdi-Chef Frank Werneke und Martin Burkert, Vorsitzender der EVG. Ein gemeinsamer Streik beider Gewerkschaften ist ein Novum. © Reuters/Annegret Hilse

„Die Arbeitgeber versuchen, uns mit warmen Worten abzuspeisen“, sagt Werneke zu dem bislang vorliegenden Angebot der kommunalen Arbeitgeberbände (VKA). Wie die EVG auch beharrt Verdi auf einen Mindestbetrag als „soziale Komponente“, wodurch geringe Einkommen überproportional steigen würden.

Die unteren Einkommensgruppen trifft die Inflation aufgrund der hohen Konsumquote ganz besonders. Und in diesen Einkommensbereichen haben die Gewerkschaften mehr Mitglieder als unter leitenden Angestellten.

2500 Euro ist das Einstiegsgehalt einer Kundenbetreuerin im Nahverkehr der Bahn

Ein Fahrzeugreinigungskraft verdient bei der Bahn 2100 Euro im Monat, das Einstiegsgehalt eines Busfahrers liegt zwischen 2200 und 2400 Euro, und eine Kundenbetreuerin im Nahverkehr kommt auf 2500 Euro, rechnet die EVG vor und will erstmal die unteren Einkommen deutlich nach oben befördern.

Das hatte der Konzern wegen der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf zwölf Euro zum ersten Oktober sozusagen freiwillig getan: Die DB bezahlt seitdem den rund 2000 betroffenen Mitarbeitenden, unter anderem unterwegs als Sicherheitspersonal oder in der „Vegetationspflege“ tätig, mit 12,62 Euro rund fünf Prozent mehr als gesetzlich gefordert.

„Eine Klärung der Mindestlohnthematik steht für uns im Fokus“, schrieb die EVG vor dem Verhandlungstermin am 14. März an Martin Seiler. Das Angebot der Bahn – Erhöhung des Mindestlohns auf 13 Euro, 2500 Euro Inflationsprämie bis Januar 2024 sowie drei Prozent mehr ab Dezember und weitere zwei Prozent ab August 2024 – reichte der EVG nicht aus als Gesprächsgrundlage.

Womöglich auch deshalb nicht, weil der gemeinsame Großstreik mit Verdi seit langem geplant war. Die nächsten Verhandlungen mit der Bahn sind erst für Ende April terminiert. Vorher soll es keinen weiteren Streik geben, der Osterverkehr kann also rollen.

Im öffentlichen Dienst beginnt an diesem Montag in Potsdam die dritte und entscheidende Runde. Werneke sowie Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und die Verhandlungsführerin der kommunalen Arbeitgeber (VKA), die Gelsenkirchener Oberbürgermeisterin Karin Welge (SPD), stellen sich auf zähe Verhandlungen bis Mittwoch ein.

Ein Prozent Lohnerhöhung kostet die Kommunen rund eine Milliarde Euro. Wenn sich Verdi mit dem Mindestbetrag von 500 pro Kopf und Monat durchsetzte, wären das nach Angaben der VKA zusätzliche Personalkosten für die Städte und Gemeinden von 15 Milliarden Euro.

Angesichts eines Investitionsrückstands von 159 Milliarden Euro, davon nach VKA-Angaben allein 45,6 Milliarden Euro in den Schulen, seien die Gewerkschaftsforderungen nicht annähernd zu finanzieren.

„Wir benötigen Lösungen, um dem Fachkräftemangel beizukommen, und setzen uns deshalb insbesondere auch für die höheren Entgeltgruppen im kommunalen öffentlichen Dienst ein“, heißt es bei der VKA, die also eine andere Zielgruppe im Auge hat als Verdi.

Den zunehmenden Arbeitskräftemangel stellen beide Seiten nicht infrage, und dass attraktive Arbeitsbedingungen zur Behebung des Mangels erforderlich sind, versteht sich von selbst.

In Bussen und Bahnen fehlt das Personal ebenso wie in Bürger- und Sozialämtern, in Kitas, Schulen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Wer will schon für 2200 Euro im Monat als Busfahrer Verantwortung für Dutzende Fahrgäste übernehmen?

Doch es gibt Hoffnung: Das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit erwartet in diesem Jahr den größten Beschäftigungsaufbau im Bereich öffentlicher Dienstleister, Erziehung und Gesundheit mit 110.000 zusätzlichen Arbeitskräften. Und wie auch immer der Potsdamer Tarifpoker ausgeht: Die Einkommen dieser Arbeitskräfte steigen auf jeden Fall.

