Bis zu 72 Euro pro Ticket Lufthansa verlangt ab 2025 Umweltkostenzuschlag für Flüge

Ab kommendem Jahr wird die Lufthansa Umwelt-Zuschläge für Flüge aus Europa erheben. Der Umweltkostenzuschlag von bis zu 72 Euro pro Ticket gelte für alle von der Lufthansa Group vermarkteten und durchgeführten Flüge mit Start aus den 27 Ländern der EU sowie aus Großbritannien, Norwegen und der Schweiz.

„Der Zuschlag soll einen Teil der aufgrund regulatorischer Umweltauflagen stetig steigenden Zusatzkosten abdecken“, begründete die Airline am Dienstag den Schritt. Die Klimaschutzauflagen in der EU erforderten Milliarden an Investitionen, die Kosten könne die Lufthansa nicht alleine tragen. Die Höhe des Zuschlags werde je nach Flugstrecke und Tarif zwischen einem und 72 Euro pro Flug variieren.

Der Umweltkostenzuschlag wird demnach für alle Tickets erhoben, die ab dem 26. Juni ausgestellt werden für Abflüge ab 1. Januar 2025. Die genaue Höhe des jeweiligen Zuschlags werde die Lufthansa auf den Buchungsseiten in den Preisdetails anzeigen.

Bisher gibt es bei der Lufthansa nur eine freiwillige Option, einen Obolus zum Klimaschutz zu entrichten – mit den „Green Fares“. Doch das nutzen nur vier Prozent der Kunden. (Reuters)