ChatGPT und Co. Wie Künstliche Intelligenz den Alltag bereichern kann

Sie ermöglicht in der Medizin, Tumore besser zu erkennen und Behandlungspläne zu erstellen. Sie erhöht im Verkehr die Sicherheit, indem sie Daten von Autos in Echtzeit auswertet und in Reaktionen übersetzt, bevor es zum Unfall kommt. Dank ihr lassen sich Maschinen reparieren, lange bevor sie kaputtgehen. Sie spricht Empfehlungen für Filme, Produkte und Musik aus, basierend auf individuellem Verhalten und Präferenzen. Künstliche Intelligenz (KI) ist längst tief in unseren Alltag vorgedrungen.