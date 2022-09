Chef der ukrainischen Bahn im Interview „Der Krieg ist keine Entschuldigung für uns“

Herr Kamyshin, Berlin ist Ihre erste Auslandsreise seit Beginn des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine. Mit welchem Ziel?

Mit dieser Reise wollen wir ein Zeichen setzen: Wir haben als Staat die Entscheidung getroffen, der Europäischen Union beizutreten – und dafür brauchen wir letztlich auch eine echte Integration in das europäische Schienennetz. Doch es fällt mir schwer, in diesen Tagen nicht bei meinem Team im Osten der Ukraine zu sein.

