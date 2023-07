„Da helfen auch keine Trainings“ Übermüdetes Personal gefährdet die Sicherheit im Luftverkehr

In Europa wird wieder so viel geflogen wie vor der Pandemie – und die Europäische Luftfahrtaufsicht (EASA) sorgt sich wegen der raschen Erholung um die Sicherheit im Luftverkehr. Die hohe Nachfrage treffe auf einen Mangel an operativem und technischem Personal sowie fehlenden Flugzeugen und Ersatzteilen, heißt es in einem kürzlich veröffentlichten „Safety information bulletin“. Das könne Folgen für die Stabilität und die Sicherheit des Betriebs haben.