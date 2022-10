Das Umland im Kostenvergleich Aus diesen Städten lohnt sich das Pendeln nach Berlin besonders

Eine Weichenstörung, eine technische Störung am Zug, Verzögerungen im Betriebsablauf, ein Polizeieinsatz, ein Fahrgastunfall – wer als Pendler alltäglich in das Berliner Umland aufbricht (oder von dort zum Arbeitsplatz in Berlin fährt), braucht gute Nerven. Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) kostet auch Geld, deutlich weniger zwar als der Individualverkehr, der meist auch nicht schneller zum Ziel führt. Aber wie aber rechnet sich das?

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden