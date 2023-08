Der Boom von Akkulampen Es werde Licht – ganz ohne Kabel

Früher waren sie vor allem dem Notfall vorbehalten – Batterie betriebene Taschenlampen mussten Licht spenden, wenn der Strom ausfiel. Diese Zeiten sind lange vorbei. Moderne Akkulampen boomen und sie sind nicht mehr nur eine Variante, der an Steckdosen gebundenen Modelle. Bei vielen Anbietern haben sich diese Leuchten zu einer wichtigen, eigenen Kategorie entwickelt.

So können viele Modelle nicht einfach nur Licht spenden – oft haben sie noch andere Funktionen eingebaut und werden so zu spielerisch nutzbaren Gegenständen.

Die Lampe „Salt & Pepper“ (369 Euro) von Grau ist auch für draußen geeignet. © GRAU

Die Leuchte „Salt“ von Grau soll mit ihrem warmen Licht, das die Produktion des Schlafhormons Melatonin erhöht, beim Einschlafen helfen. Mit der „Sunset Sleep Funktion“ wird ein Timer aktiviert, der das Licht dimmt und nach 30 Minuten ausschaltet.

„Cri Cri“ (428 Euro) von Foscarini lässt sich klein zusammenfalten. Die Lampe kann auf dem Tisch stehen oder zum Beispiel in einem Baum hängen. © Foscarini

Auch die „Cri Cri“ von Foscarini ist dimmbar, aber vor allem ist sie so robust, dass sie draußen und drinnen funktioniert und bei Bedarf zusammengefaltet werden kann. So sieht sie wie eine moderne Variante einer Nachtwächter-Laterne aus, die man mit sich herumtragen, aufhängen oder auch auf den Boden stellen kann.

Silo 1 (134 Euro) von Loom ist nicht nur eine Lampe, sondern auch noch ein Lautsprecher. © LOOM Design

Den Lautsprecher „Silo 1“ kann man ebenfalls an einem Griff aus Bambusholz transportieren. Der hat aber noch eine andere Funktion, er kann bei Bedarf auch leuchten. So spendet das Gerät dank des Akkus bis zu vier Stunden Licht, während man auch noch Musik abspielen kann.

Wie Kirschen im Baum hängt die Girlande „Cherry Bubbls“ (319 Euro) von IP44 an Zweigen - macht sich aber auch gut als Beleuchtung auf der Terrasse. © IP44de

Vor allem für eine schöne Stimmung auf dem Tisch sorgt „Bouquet“ von Magis. Dahinter verbirgt sich eine Vase mit eingebauter Beleuchtung. So wird das leicht durchscheinende Material und gleichzeitig die Blumen illuminiert. Auf der Lampe Bontà von Artemide thront eine Glasschüssel – so kann man nicht nur Obst in ganz neues Licht setzen.

Für präzises Licht zum Arbeiten eignet sich „Roxxane Fly“ (329 Euro) von Nimbus besonders gut. © Nimbus

Zwei Jahre lang arbeitete der Berliner Designer Rubert Kopp zusammen mit dem Lampenhersteller Nimbus an der Serie „Roxxane“. Die Vorgabe: Es sollten keine Kompromisse bei Technik und Lichtqualität gemacht werden. So soll „Roxxane“ auch bei Filmaufnahmen und Videokonferenzen absolut flackerfrei bleiben.

Auch die kleine, Akku betriebene Variante „Roxxane Fly cableless“ aus lackiertem Aluminium ist besonders leuchtstark. Mit den an der Rückseite angebrachten Magneten kann sie auch über Kopf Licht spenden.