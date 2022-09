Der günstigsten Zeitpunkt finden Diese zehn Indikatoren zeigen, ab wann sich der Einstieg am Aktienmarkt lohnen kann

Die unerwartet hohen Inflationsdaten in den USA haben die Erholung an den Börsen vorerst beendet. An der Wall Street gibt der marktbreite Leitindex S&P 500 deutlich nach, nachdem er in der Vorwoche noch um 3,7 gestiegen war.

