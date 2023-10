Deutsche Bahn verkauft Arriva Das Ende einer teuren Irrfahrt

Seit Jahren müht sich die Deutsche Bahn, die kriselnde Auslandstochter Arriva loszuwerden. An diesem Donnerstag nun konnte Finanzvorstand Levin Holle Vollzug melden. Der US-amerikanische Infrastrukturfonds I Squared Capital will das in zehn europäischen Ländern tätige Nahverkehrsunternehmen übernehmen.

Die Bahn und der Fonds unterzeichneten eine Vereinbarung, wonach der Kauf im Jahr 2024 über die Bühne gehen soll. Für die DB ist es das Ende einer teuren Fehleinschätzung. Denn einst galt Arriva als Schlüssel für die europaweite Expansion des Staatsunternehmens. Lange bezeichneten die DB-Manager das britische Unternehmen dann auch als Goldesel, dessen Erträge die Bahnbilanz stützen würden. Doch nun bekommt die Deutsche Bahn für das Unternehmen wohl nur rund die Hälfte des einstigen Kaufpreises.

Arriva sollte die Bahn zum Global Player machen

„The deal is done – wir übernehmen eines der größten und erfolgreichsten Verkehrsunternehmen Europas.“ So feierte Rüdiger Grube im August 2010 den überteuerten Kauf des britischen Konkurrenten Arriva mit seinerzeit 3,5 Milliarden Euro Umsatz sowie fast 40.000 Mitarbeitern in zwölf Ländern. Der damalige Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG und sein Finanzvorstand, der heutige DB-Chef Richard Lutz, wollten so den deutschen Staatskonzern in ganz Europa zum führenden Anbieter im Bus- und Bahngeschäft machen – und zudem einen zuvor börsennotierten privaten Wettbewerber ausschalten.

Die DB hat jahrelang behauptet, Arriva sei eine Ertragsperle – und die meisten Medien und Politiker haben es nachgeplappert. Christian Böttger, Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Der Bund als Eigentümer und Aufseher des Konzerns duldete mit seinen wechselnden Vertretern in den Ministerien und Aufsichtsräten die ordnungspolitisch fragwürdige Aktion und protegierte die waghalsige Expansion jenseits der Grenzen über viele Jahre hinweg. Dabei gab es frühzeitig Warnungen, die sich bald bestätigten.

Nicht nur die für fast drei Milliarden Euro weitgehend auf Pump übernommene Arriva, sondern der gesamte DB-Konzern und das lange massiv vernachlässigte deutsche Schienennetz wurden zum krassen Sanierungsfall. Während die Bahn im Ausland expandierte, investierte sie im Inland nicht genug in neue Züge. Der Fuhrpark wurde nicht erneuert, die Pannen häuften sich. Einen Fehler, den die DB nun mit einer Fahrzeugoffensive korrigiert. Drei ICE pro Monat übernimmt der Konzern derzeit von der Bahnindustrie.

Das teure Erbe von Rüdiger Grube

Seit Jahren versucht die klamme und mit bald 40 Milliarden Euro hochverschuldete DB, das teure Erbe Grubes wieder loszuwerden. Für spätestens 2019 war die Trennung von den Briten einst geplant – stattdessen folgten exorbitante Verluste und Abschreibungen. DB-Chef Lutz musste den geplanten Verkauf oder Börsengang mehrfach verschieben, weil akzeptable Angebote fehlten und erst der Brexit und dann die Corona-Krise den Markt verunsicherten. Niemand wollte auch nur annähernd die erhofften vier Milliarden Euro Verkaufserlös zahlen.

Wie viel der US-Fonds I Squared nun bezahlt, um die Briten zu übernehmen, deren bekanntester Auftrag der Betrieb der roten Londoner Doppeldecker-Busse ist, teilte die Bahn nicht mit. Über einen Kaufpreis von nur noch 1,6 Milliarden Euro wird spekuliert.

Rechnungshof: Beteiligungen nicht zulässig

Der Bundesrechnungshof mahnt die Regierung seit vielen Jahren, dass der Bund generell nur an Unternehmen beteiligen darf, wenn „ein wichtiges Interesse“ gegeben ist, das sich nicht anders erreichen lässt. Weder für die Beteiligung des Staatskonzerns an Arriva noch an der Lkw-Spedition Schenker sei dieses nötige Interesse vorhanden, was das Bundesverkehrsministerium auch eingeräumt habe, betonen die Finanzaufseher in ihrem jüngsten Sonderbericht zur „Dauerkrise der DB AG“. Darin werden die Neuausrichtung des Staatskonzerns mit seinen mehr als 600 Töchtern in fast 80 Ländern gefordert und der rasche Verkauf von Arriva und Schenker.

„Der Arriva-Kauf war von Anfang an umstritten und Teil der Weltkonzern-Träume von Grube und Lutz“, sagt Bahnexperte Christian Böttger. Der Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin sah die massive und teure Ausweitung der internationalen Geschäfte der DB immer sehr kritisch – und plädiert wie andere Fachleute dafür, dass der Schienenriese die knappen Finanz- und Managementressourcen ohne Ausnahme auf seine Kernaufgabe konzentrieren sollte, nämlich besseren Zugverkehr in Deutschland.

Nach Böttgers Analyse hat sich die Übernahme überhaupt nicht ausgezahlt: „Die DB hat jahrelang behauptet, Arriva sei eine Ertragsperle – und die meisten Medien und Politiker haben es nachgeplappert.“ Tatsächlich habe der Konzern auch nach dem Kauf 2010 weiter heftig investiert und insgesamt rund vier Milliarden Euro in Arriva gesteckt. Trotzdem seien die Briten ertragsschwach geblieben und hätten nur zwei Mal je 50 Millionen Euro kümmerliche Dividende abgeliefert.

DB musste rund zwei Milliarden Euro abschreiben

Auch die Probleme im operativen Geschäft der DB-Tochter wuchsen. „2019 verlor Arriva wegen Schlechtleistung sein größtes Franchise in England, dabei entstanden allein fast zwei Milliarden Euro Verlust“, bilanziert der Professor. Entsprechend hohe Abschreibungen seien nötig geworden. Inzwischen steht die einst so teure Übernahme nur noch mit rund 1,4 Milliarden Euro Firmenwert in der DB-Bilanz, also einem Bruchteil der damaligen Kaufsumme.

Erst nach den massiven Verlusten sei der Verkauf seit 2022 wirklich ernsthaft vorangetrieben worden, kritisiert Böttger. Inzwischen ist Arriva bereits deutlich geschrumpft. Noch vor wenigen Jahren beförderten die Briten mit 52.000 Beschäftigten rund zwei Milliarden Passagiere pro Jahr in Bussen und Bahnen von 14 EU-Ländern. Fünf Landesgesellschaften wurden schon abgegeben. Voriges Jahr übernahm die finnische Bahn VR Group das Arriva-Geschäft in Schweden und die Dan Group aus Israel erwarb das verbliebene Busgeschäft in Portugal. Mit dem Finanzinvestor Mutares wurde der Kauf der Aktivitäten in Dänemark und Serbien sowie des Busgeschäfts in Polen in diesem Jahr vereinbart.

Die Restrukturierung läuft

In der DB-Bilanz 2022 werden für Arriva zum Jahreswechsel ein leicht gestiegener Umsatz von 4,2 Milliarden Euro und noch 38.000 Mitarbeiter ausgewiesen. Zumindest vor Zinsen und Steuern war das Ergebnis (EBIT) mit 12 Millionen Euro wieder leicht positiv, nach einem Minus von 73 Millionen Euro im Jahr zuvor trotz der Corona-Hilfen. Im DB-Halbjahresbericht 2023 stehen für Arriva noch knapp zwei Milliarden Euro Umsatz und ein verbessertes EBIT von 43 Millionen Euro, allerdings auch mehr als eine Milliarde Euro Finanzschulden. Die Zahl der Mitarbeiter ist auf unter 35 000 geschrumpft.

Unabhängig vom bevorstehenden Eigentümerwechsel treibt Arriva-Chef Mike Cooper bereits die Neuausrichtung voran. Der vormalige CEO von Eurostar, dem Betreiber der Highspeed-Züge zwischen England, Frankreich und Benelux, kam im Oktober 2020 zurück zu Arriva, wo er schon bis 2014 fast ein Jahrzehnt gearbeitet hatte. Cooper löste Manfred Rudhart ab, der Allgäuer und frühere Chef der DB Regio AG hatte es zuvor nicht geschafft, auf der Insel für bessere Zahlen zu sorgen.

Mike Cooper kennt sich als früherer Topmanager von Easyjet und der Thomson Travel Group auch im Geschäft der Airlines und Reiseveranstalter bestens aus. Branchenkenner trauen ihm zu, Arriva als künftig wieder unabhängiges Unternehmen im Bus- und Bahngeschäft schlagkräftiger aufzustellen. Immerhin verfügen die Briten über mehr als 600 Triebzüge, 17 Loks, 73 Wagen und 14 000 Busse. In jüngster Zeit gelang es, wichtige Bahn-Verkehrsverträge in England zu verlängern und einige neue Busverträge in Osteuropa zu gewinnen.

Wird Arriva bald ein starker DB-Konkurrent?

Offenkundig will Cooper auch die Chance der Open-Access-Modelle in Europa nutzen, wonach Anbieter auf eigenes Risiko neue Bahnverbindungen anbieten können. In den Niederlanden wurden bereits Nachtzüge gestartet, die für bessere frühe und späte Schienenanbindung an den Amsterdamer Flughafen Schiphol sorgen. Und 2026 will Arriva erstmals internationale Highspeedzüge zwischen Groningen, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Brüssel und Paris fahren.

Mit dem anstehenden Verkauf werden also die DB und andere Staatsbahnen bald einen neuen Wettbewerber bekommen, der sich auch in Deutschland wieder um Bus- und Bahnaufträge bewerben könnte oder wie in Holland sogar Fernzüge auf eigenes Risiko startet.

Schon vor der Übernahme durch die DB hatten sich die Briten mit Bus- und Bahnunternehmen wie Metronom und der ODEG in Deutschland gut etabliert – und ein großer internationaler Fonds als Geldgeber könnte beim Neustart für Arriva ein idealer Partner werden.