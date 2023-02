Frauen retten unseren Wohlstand Deutschland wird alt und es fehlen Fachkräfte

Die eine pflegte die an Demenz erkrankte Mutter zusätzlich zum Job auf der Intensivstation. Die andere arbeitet als Pharmazeutin in Teilzeit, da der Spagat zwischen Familie und Arbeit mit zwei Kindern und beiden Eltern in Vollzeit nicht zu schaffen ist. Eine weitere kann viel mehr, als es ihr aktueller Job im Bezirksamt erfordert. Aussagen von drei unabhängigen Passantinnen in Berlin. Drei Frauen, drei Generationen und eine Antwort auf das Wohlstandproblem?

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden