Die wahren Kosten unserer Haustiere So teuer wie ein Gebrauchtwagen

Norbert Zajac betreibt in Duisburg die größte Zoohandlung der Welt. 200.000 Tiere und 3000 Arten hat er im Angebot, deutlich mehr als der Berliner Zoo. Vor allem an den Samstagen boomt das Geschäft. Dann verkauft der Zoohändler gut und gerne 20 Kaninchen, ebenso so viele Goldhamster und Meerschweinchen. Auch zwei, drei Hunde wechseln an einem normalen Samstag den Besitzer sowie fünf oder sechs Katzen – sehr zum Missfallen von Tierschützern, mit denen Zajac seit Jahren die Klingen kreuzt. Tierschützer finden, dass Hunde und Katzen nichts in einem Laden zu suchen haben. Zajac verweist dagegen auf die zwei Biologen und drei Tierärzte, die auf seiner Lohnliste stehen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden