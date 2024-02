Die weite Reise der Ananas Robuste Früchte kommen per Schiff, empfindliche werden eingeflogen

Der Winter lässt sich erheblich leichter überstehen mit einem bunt gefüllten Obstkorb. Mandarinen, Mangos, Kiwis, vielleicht sogar eine Ananas? Rund 6,2 Millionen Tonnen Obst wurden 2022 nach Deutschland importiert, darunter 1,7 Millionen Tonnen tropische Früchte. Meist werden sie, unreif geerntet, in Containerschiffe verladen. Verzehrreife Babybananen etwa, Himbeeren oder Drachenfrüchte werden eingeflogen, was die CO₂-Bilanz noch deutlich verschlechtert. Das Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg hat dazu für das Jahr 2020 Berechnungen angestellt. So werden, verglichen mit dem Seeweg, rund 15 Kilogramm CO₂ pro Kilogramm Flugananas zusätzlich produziert.