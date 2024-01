Die Weltelite trifft sich in Davos Zwischen Problemlösung und Sonntagsreden

Wiege des Schweizer Skisports. Höchst gelegene Stadt Europas. Als Kurort eine Inspirationsquelle für Thomas Manns Zauberberg. Die kleine Gemeinde Davos kennt fast nur Superlative und ist damit seit über fünfzig Jahren Schauplatz des wohl bekanntesten Elitetreffens der Welt. Fast dreitausend Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien werden zum fünftägigen Weltwirtschaftsforum (WEF) erwartet.

Die Ansprüche sind hoch. Unter dem Motto „Vertrauen wiederherstellen“ haben die Organisatoren vier Themenbereiche definiert, in denen man Antworten liefern möchte: globale Sicherheit und Kooperation, prosperierende Wirtschaft für alle, verantwortungsbewusster Umgang mit Künstlicher Intelligenz und ein langfristiger Plan zur Klimaneutralität.

Der Beitrag des WEF könnte riesig sein, wenn man bedenkt, dass über 60 Staatenlenker und 800 CEOs vor Ort sein werden. Claudia Kemfert, Energieökonomin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.

Seit Jahren steht die Konferenz in der Kritik: zu abgehoben, zu elitär, vorbei an den wahren Problemen. Auch dieses Mal protestieren erneut zahlreiche Menschen gegen das Treffen und das kapitalistische System insgesamt. Wie schätzen Expertinnen und Experten das WEF ein? Welchen Beitrag zur Lösung der globalen Probleme leistet es wirklich und unter welchen Voraussetzungen kann es ein Erfolg werden?

Sicherheitspolitik: „Davos ist kein Problemlöser“

Wie die Münchner Sicherheitskonferenz soll auch das WEF laut eigener Aussage dazu dienen, Lösungen für einen „wirksamen Umgang“ für die Vielzahl von Sicherheitskrisen zu finden. Der Angriffskrieg Russlands, der Terrorangriff der Hamas, die Huthi-Überfälle im Roten Meer oder der Bürgerkrieg im Jemen sind nur ein Auszug aus breitem Spannungsfeld globaler Konflikte.

„Die sicherheitspolitischen Panels glänzen durch Leerformeln“, sagte Joachim Krause dem Tagesspiegel. Der emeritierte Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel kann sich nicht vorstellen, dass die Diskussionen in Davos substanziell neue Erkenntnisse zutage bringen. Für skandalös hält Krause, dass in der Beschreibung des Russland-Panels vom „Krieg Russlands in der Ukraine“ und nicht „gegen die Ukraine“ die Rede ist.

Joachim Krause ist emeritierter Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel.

Krause kritisiert außerdem, dass im Panel zum Nahost-Konflikt kein Vertreter Israels sitzt. „Davos ist für Themen der Sicherheitspolitik kein Problemlöser, nicht einmal ein verlässlicher Indikator von Problemfällen oder gar eine Hilfe für die Problemanalyse.“ Der Nutzen liege darin, Positionen zu vernehmen, die bisher nicht handlungsleitend seien.

Künstliche Intelligenz: „Das WEF ist einer der Taktgeber“

Im Bereich der Künstlichen Intelligenz könnte das anders sein. Hier soll Davos Antworten auf die Frage hervorbringen, wie man KI zum Wohle aller Menschen einsetzen kann. Wie der Spagat zwischen der Förderung von Innovationen und der Minimierung von Risiken gelingt. Und wie KI mit anderen transformativen Technologien, wie dem Quantencomputing, zusammenwirken kann.

Der KI-Expertin Kirsten Rulf liegt in diesem Bereich eine historische Stärke des Forums. „Als eine der ersten Institutionen überhaupt hat das WEF die beiden großen Herausforderungen Klimawandel und KI in einer Serie von wissenschaftlichen Papieren zusammen gedacht, und zwar sehr differenziert“, sagte die Digitalexpertin der Boston Consulting Group dem Tagesspiegel. In Davos habe man grüne und digitale Transformation zusammengebracht. Seitdem sei das Thema überall auf der Welt so aufgegriffen worden. Davos ist für Rulf damit „einer der Taktgeber“.

Kirsten Rulf ist KI-Expertin bei der Boston Consulting Group.

Aktuell konkurrieren Firmen wie Regierungen beim Thema KI: entweder darum, immer leistungsfähigere Technologie zu entwickeln oder regulatorische Standards für einen ethischen Umgang zu finden. „Da wird oft zwischen Wirtschaft und Politik aneinander vorbei diskutiert, vieles nicht verstanden oder erst gar nicht gehört“, sagt Rulf. Aus ihrer Sicht misst sich der Nutzen des Weltwirtschaftsforums nicht zwingend an konkreten Ergebnissen. Wenn sich Entwickler und Regulierer offen miteinander austauschen, Fragen stellen und so voneinander lernen können, sei das schon ein Erfolg.

Wirtschaft und Wachstum: „Sehr stark westlich dominiert“

Vor allem ausgelöst durch die zahlreichen Konflikte sind die Wachstumsraten vieler Länder niedrig oder sogar rückläufig. In Davos will man sich aus Sicht der Organisatoren daher auf einen „neuen wirtschaftlichen Rahmen“ einigen, in dem Ungleichheit abgebaut wird und Frauen die gleichen Chancen wie Männer besitzen. Es gehe darum, ein Wirtschaftsmodell zu schaffen, das auf Wachstum, Nachhaltigkeit und Resilienz ausgerichtet ist.

„Ein Durchbruch wäre, wenn man sich auf ein derartiges Modell einigen kann und klare Schritte definiert, wie dies von Unternehmen und der Politik umgesetzt werden wird“, sagt Holger Görg, Experte für internationalen Handel und Investitionen am Kiel Institut für Weltwirtschaft. Ein weiterer Erfolg wäre laut Görg, wenn man sich in der Industriepolitik verständige, unnötige und ineffiziente Subventionswettläufe zu vermeiden. Oder bei Arbeitsbedingungen oder Gesundheitsstandards zu klaren Regeln durchringe.

Holger Görg ist Außenwirtschaftsexperte am Kiel Institut für Weltwirtschaft.

„Leider sehe ich nicht wirklich, dass das WEF konkret und signifikant zur Lösung der Probleme beiträgt“, sagte der Ökonom dem Tagesspiegel. In der aktuellen Weltlage mit steigenden geopolitischen Spannungen und Konflikten wäre es aus seiner Sicht schon ein kleiner Erfolg, Vertreter aus der Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft aus unterschiedlichen Ländern und Regionen der Welt zusammenzubringen. Görg zufolge ist das Forum allerdings „doch sehr stark westlich dominiert“. Zudem bezweifelt er, ob der Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen steht.

Klimaneutralität: „Wegkommen von Sonntagsreden“

Einer von Greenpeace beauftragten Studie zufolge verursachten die über 1000 Privatjets von und nach Davos zum WEF im Jahr 2022 7400 Tonnen CO₂. Das ist in etwa so viel 655 Menschen in Deutschland in einem ganzen Jahr verbrauchen.

Claudia Kemfert ist Energieökonomin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin).

Die Organisatoren von Davos haben den Klima- und Naturschutz als viertes zentrales Thema definiert. Man wolle einen „langfristigen, systemischen Ansatz“ für eine klimaneutrale Welt bis 2050 entwickeln, in der der Zugang zu Energie, Nahrung und Wasser gewährleistet wird.

„Der Beitrag des WEF zum Lösen dieser Probleme könnte riesig sein, wenn man bedenkt, dass über 60 Staatenlenker und 800 CEOs vor Ort sein werden“, sagt Claudia Kemfert. „Es wäre ein echter Fortschritt und Erfolg, wenn sich alle Staatenlenker zu konkreten Ausbauzielen von erneuerbaren Energien verpflichten würden“, sagte die Energieökonomin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) dem Tagesspiegel. Doch an einem echten Wandel haben Kemferts Einschätzung nach viele kein Interesse.