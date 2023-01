Eckpunkte zur Postreform Mehr Zeit für Briefe?

Das Bundeswirtschaftsministerium zieht Konsequenzen aus den Zustellproblemen der Post. „Die aktuellen Laufzeitvorgaben sind wenig aussagekräftig und sollen angepasst werden“, heißt es in einem am Donnerstag vorgestellten Eckpunktepapier. Die bisher geltende Vorgabe, dass 80 Prozent der Briefsendungen im Jahresdurchschnitt am nächsten Werktag zugestellt werden müssen, sei „kaum hilfreich“.

Denn statt Geschwindigkeit ist es vielen Postkunden wichtiger, dass ihre Sendungen verlässlich ankommen. Daher könnte die Formel E+1 künftig möglicherweise gelockert werden. Vorstellbar wäre etwa, dass die Post etwas mehr Zeit bekommt, diesen Zeitrahmen aber verbindlicher einhalten muss. Noch sind keine Einzelheiten bekannt. Details werden erst im Referentenentwurf stehen, der bis zur Sommerpause erwartet wird.

Bundesnetzagentur soll härter durchgreifen können

Klar ist aber: Die Forderungen der Bundesnetzagentur, mehr Sanktionen zu bekommen, falls die Post ihre Pflichten nicht erfüllt, sind im Bundeswirtschaftsministerium auf fruchtbaren Boden gefallen. Die Aufsichtsbehörde müsse „wirksame Sanktionen“ verhängen können, heißt es in dem Eckpunktepapier. Bisher ist die Behörde zur Enttäuschung vieler Bürger ein zahnloser Tiger. Wirksame Eingriffsmöglichkeiten hat sie nicht.

80 Prozent der Briefe müssen derzeit am nächsten Tag ankommen

Um den Service für die Kunden zu verbessern, will das Ministerium einen digitalen Atlas einrichten. Die Bundesnetzagentur soll darin Informationen zur Verfügung stellen, wo es Postfilialen gibt und wann sie geöffnet sind. Außerdem sollen die Rechte der Empfänger gestärkt werden, Bisher haben Post- und Paketdienstleister nur Verträge mit dem Absender, künftig sollen auch Empfänger beispielsweise Nachforschungsaufträge stellen können.

Was SPD und Grünen in dem Diskussionen wichtig war, sind die Arbeitsbedingungen. Viele Anbieter arbeiten mit Subunternehmern. Gewerkschaften klagen über ausbeuterische Verhältnisse. Künftig soll die Bundesnetzagentur im Rahmen ihrer Möglichkeiten dazu beitragen, dass gesetzlich vorgegebene Arbeitsbedingungen auf den Postmärkten eingehalten werden.

