Eine riskante Wette? Wall-Street-Manager suchen Nähe zu Donald Trump

Donald Trump zieht es in die Welt des großen Geldes. Eine Woche nachdem der frühere US-Präsident im Schweigegeld-Prozess schuldig gesprochen wurde, bricht er zu einer Tour auf, um Spenden einzusammeln. Am Donnerstag laden der ehemalige Paypal-Manager David Sacks und der Risikokapitalgeber Chamath Palihapitiya zum großen Fundraising ins Silicon Valley ein. Tickets kosten Medienberichten zufolge bis zu 300.000 Dollar.

Einen Tag später erwarten Großspender den republikanischen Herausforderer von US-Präsident Joe Biden in Beverly Hills, dem Nobelviertel von Los Angeles. Am Samstag lädt der Erfinder von Metas Occulus-Brille, Palmer Luckey, zum Spender-Event ins kalifornische Newport Beach. Dass Trump der erste ehemalige US-Präsident ist, der strafrechtlich verurteilt worden ist, scheint die Manager dabei nicht zu stören, im Gegenteil.

Manager und Investoren von der Westküste folgen damit den Größen der Wall Street, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten zunehmend für Trump ausgesprochen haben: Stephen Schwarzman, Chef des weltgrößten Private-Equity-Unternehmens Blackstone, entschied sich vor zwei Wochen, für Trump zu spenden. Jamie Dimon, CEO von Amerikas größter Bank JP Morgan Chase, betonte bereits vor Monaten, dass Trump bei bestimmten politischen Initiativen „irgendwie recht hatte“ und dass die Demokraten dessen Anhängern „etwas mehr Respekt“ entgegenbringen sollten. Hedgefonds-Manager Bill Ackman von Pershing Square neigt Medienberichten zufolge ebenfalls dazu, Trump zu unterstützen.

Viele Leute an der Wall Street fragen sich: Was ist der Vorteil, wenn man sich zu 100 Prozent hinter Biden stellt? Biden ist nur gut für das Gewissen. Daniel Alpert von der Boutique-Investmentbank Westwood Capital in New York

Die Annäherung an Trump scheint zunächst überraschend. Schließlich distanzierten sich viele Wall-Street-Manager nach dem Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021 unmissverständlich von dem damaligen Präsidenten. Der Republikaner hatte den Sturm selbst angefacht, weil er seine verlorene Präsidentschaftswahl nicht anerkennen und mit aller Macht im Amt bleiben wollte.

Banker und Analysten verweisen mit Blick auf das Verhalten der Manager auf ein strategisches Kalkül: „Große Investoren wollen sich absichern und sehen jetzt eine günstige Chance“, erklärt Daniel Alpert von der Boutique-Investmentbank Westwood Capital in New York. „Viele Leute an der Wall Street fragen sich: Was ist der Vorteil, wenn man sich zu 100 Prozent hinter Biden stellt? Biden ist nur gut für das Gewissen“, stellt Alpert klar.

Während der Amtszeit von US-Präsident Joe Biden haben die US-Börsen Rekordstände markiert. © dpa/Mary Altaffer

Er geht davon aus, dass der Demokrat im Falle einer Wiederwahl die Steuer für Reiche erhöhen wird. „Wer sich jetzt aber halbherzig für Trump ausspricht, der könnte später damit viele Pluspunkte einsammeln.“ Viele Investoren hoffen darauf, dass die Steuern unter Trump weiter gesenkt werden könnten oder zumindest niedrig bleiben. Laut Alpert liegt es schließlich in der Natur der Finanzakteure, sich absichern zu wollen.

„Biden-müde“ Banker und Analysten

Auch sind Banker und Analysten laut Experten mittlerweile in gewisser Weise „Biden-müde“. „Biden hat so viele Fehler gemacht. Seine Einwanderungspolitik ist unbeliebt, dass er nun umschwenkt, kommt viel zu spät. Die Inflation ist zu hoch, und er ist einfach zu alt“, begründet ein New Yorker Wertpapierhändler den Stimmungsumschwung an der Wall Street.

Zudem gibt es unter Investoren die Hoffnung, dass Trump sich wie in seiner ersten Amtszeit für Deregulierung einsetzt und somit auch den angeschlagenen Markt für Fusionen und Übernahmen wieder anheizen könnte. Unter den von Biden besetzten Kartellbehörden scheiterten viele Deals oder wurden erst gar nicht angegangen, aus Sorge vor regulatorischen Hürden.

Der frühere Hedgefonds-Manager Whitney Tilson weist auf einen weiteren Konsens an der Wall Street hin. „Viele glauben, dass Trump mit Blick auf den Konflikt im Nahen Osten härter durchgegriffen hätte als Biden“, gibt Tilson zu bedenken, der nun als Analyst bei Stansburry Research arbeitet. Amerikas Verhältnis zu Israel sei für viele Finanzmanager wichtig, auch wenn der Konflikt an den Märkten derzeit nur eine untergeordnete Rolle spielt.

Die Wirtschaft wächst, die Aktienmärkte sind auf Rekordständen. Es ist mir wirklich schleierhaft, wieso so viele Finanzmanager so unzufrieden mit dem Präsidenten sind. Whitney Tilson, früherer Hedgefonds-Manager

Dass Biden Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu für seinen harten Kurs kritisierte und die vielen Anti-Israel-Demos an amerikanischen Unis, habe einige Investoren zu dem Schluss verleitet, dass Trump die Lage besser in den Griff bekommen hätte als der amtierende US-Präsident.

Auch der Blackstone-Chef gab dies als einen wichtigen Grund dafür an, warum er Trump unterstützt. „Der dramatische Anstieg des Antisemitismus hat mich dazu veranlasst, mich mit größerer Dringlichkeit mit den Folgen der bevorstehenden Wahlen zu befassen. Ich teile die Sorge der meisten Amerikaner, dass unsere Wirtschafts-, Einwanderungs- und Außenpolitik das Land in die falsche Richtung führt“, sagte Schwarzman.

Es gibt auch Gegenstimmen

Der Schwenk in Richtung Trump wird in der US-Finanzwelt jedoch nicht von allen begrüßt: Tilson selbst hält die Strategie von Schwarzman und Co. für einen Fehler. „Wir sollten nicht vergessen, was aus den Leuten geworden ist, die Trump in seiner ersten Amtszeit unterstützt haben“, sagt der Analyst und verweist unter anderem auf Rex Tillerson, den früheren Chef des Ölkonzerns Exxon, der für kurze Zeit Außenminister war, bevor er von Trump via Twitter gefeuert wurde. „Viele bereuen es, dass sie sich in sein Umfeld begeben haben. Einige wurden sogar ruiniert“, meint Tilson.

Gleichzeitig sei Bidens Amtszeit für die Wall Street „außerordentlich gut“ gewesen. „Die Wirtschaft wächst, die Aktienmärkte sind auf Rekordständen. Es ist mir wirklich schleierhaft, wieso so viele Finanzmanager so unzufrieden mit dem Präsidenten sind.“

Trump-Nähe als riskante Wette?

Trump kann die Spenden laut Tilson zwar gut gebrauchen. Doch dessen Nähe zur Wall Street müsse nicht zwingend von Vorteil sein. Die Swing States, die als die entscheidenden Bundesstaaten bei den US-Wahlen gelten, seien weit entfernt von der Wall Street – und der Haltung der Milliardäre. Auch aus diesem Grund lasse sich Bidens Teams von Trumps Nähe zu Investoren nicht aus der Ruhe bringen.

Schwarzman leitete zu Beginn von Trumps Amtszeit ein Beratergremium von Topmanagern. Es wurde nach Ausschreitungen bei einer Kundgebung von Rechtsextremisten in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia aufgelöst. Viele CEOs kritisierten, dass sich Trump nicht deutlich von den Rechtsextremisten distanziert hatte, und wandten sich damals von ihm ab.

Dass eine weitere Amtszeit des Republikaners die amerikanische Demokratie gefährden könnte, das glaubt der Blackstone-Chef nicht. „Grundsätzlich können wir uns glücklich schätzen, dass wir in einem System mit sehr robusten demokratischen Institutionen und Kontrollmechanismen leben“, sagte er im Gespräch mit dem Handelsblatt. „Ich habe vollstes Vertrauen, dass diese Institutionen ihre Funktion erfüllen.“

Nicht alle sehen das so entspannt: Ein Investmentbanker hält die neue Nähe zu Trump für eine riskante Wette. „Sie kann nur aufgehen, wenn man glaubt, dass Trump nicht den nächsten Weltkrieg anzettelt. Aber er hat in seiner ersten Amtszeit ja schon gezeigt, dass er zu fast allem fähig ist.“

