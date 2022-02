Der Investor Peter Thiel zieht sich aus dem Verwaltungsrat des Facebook-Mutterkonzerns Meta zurück. Einem Insider zufolge will sich der deutschstämmige Tech-Milliardär, einer der ersten Investoren Facebooks und seit 2005 im Verwaltungsrat, nun darauf konzentrieren, die Kampagne Donald Trumps für die US-Zwischenwahlen im November zu unterstützen.

Er werde bis zur Hauptversammlung im Mai an Bord bleiben und stehe danach zur Wiederwahl nicht zur Verfügung, teilte Meta mit. Facebook-Gründer und Firmenchef Mark Zuckerberg dankte Thiel für seinen langjährigen Einsatz. Er sei „zutiefst dankbar für alles, was er für unser Unternehmen getan hat - er hat an uns geglaubt, als niemand sonst daran glaubte, und er hat mich viel über das Geschäft, die Wirtschaft und die Welt gelehrt“.

Thiel hatte Facebook 2004 eine halbe Million Dollar zur Verfügung gestellt und dafür zehn Prozent der Anteile und einen Sitz im Kontrollgremium bekommen. Inzwischen ist Meta an der Börse mehr als 600 Milliarden Dollar wert. Ob Thiel noch Anteile hält, ist nicht bekannt.

Peter Thiel mit dem damals frisch gewählten US-Präsidenten Donald Trump und Apple-CEO Tim Cook im Dezember 2016. Foto: REUTERS/Shannon Stapleton

Der deutschstämmige Milliardär Thiel hatte seinen Reichtum mit dem 1998 gegründeten Online-Zahlungsdienstleister Paypal begründet. Seitdem hat er unter anderem in die Vermietungsplattform Airbnb sowie das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tesla-Gründer Elon Musk investiert. Er ist zudem größter Anteilseigner des Datenanalyse-Unternehmens Palantir, zu dessen Kunden unter anderem die US-Geheimdienste gehören.

Thiel hat sich allerdings zunehmend von den mehrheitlich demokratisch geprägten Gründern im Silicon Valley distanziert. Im Jahr 2016 unterstützte und beriet er den späteren republikanischen US-Präsidenten Donald Trump. Er spendete 1,25 Millionen US-Dollar für dessen Wahlkampf und sprach als erster offen homosexueller Redner auf einem Parteitag der Republikaner.

Thiels Abgang kommt für Meta zu einem schwierigen Zeitpunkt. Der Aktienkurs des Unternehmens war nach enttäuschenden Quartalszahlen kürzlich stark eingebrochen: Binnen Stunden wurden rund 200 Milliarden Dollar Börsenwert vernichtet. Meta kämpft zudem mit Skandalen um Datenschutz und Kritik am politischen Einfluss Facebooks – und erwägt seinem Jahresbericht zufolge, Facebook und Instagram in Europa abzuschalten. (Reuters/AFP)