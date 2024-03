Energiepreise sinken auf Vorkrisenniveau Warum die Unternehmen sich trotzdem beklagen

Nach Rekordpreisen für Strom und Gas sind die Energiekosten wieder auf dem Vorkrisenniveau angekommen. Das kommt auch in der energieintensiven Industrie an: Unternehmen berichten dem Handelsblatt, dass sich die gesunkenen Preise bereits in den Geschäftszahlen bemerkbar machen. In einzelnen Fällen sind die Energiekosten um fast 30 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr gesunken.