Erst mal keine Streiks Warum die EVG sich auf eine Schlichtung mit der Bahn einlässt

Frau Ingenschay, warum geht es nicht ohne Schlichtung, obwohl Sie mit der Bahn schon seit Monaten verhandeln?

Der Bundesvorstand hat beschlossen, an der Urabstimmung festzuhalten, gleichzeitig aber mit der DB AG über eine Schlichtung zu verhandeln. Das sorgt für eine direkte Beteiligung der Mitglieder, die uns wichtig ist. Die stimmberechtigten Mitglieder bei der DB AG könnten über das Ergebnis der Schlichtung abstimmen. Ist das Ergebnis der Schlichtung akzeptabel, haben wir einen Tarifabschluss. Sonst sind unbefristete Streiks die Folge, wenn sich 75 Prozent unserer stimmberechtigten Mitglieder in der Urabstimmung dafür aussprechen. Wir haben also alle Möglichkeiten.