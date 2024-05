Tagesspiegel Plus Erste große Streiks am Bau seit 2002 : Ein Arbeitskampf, den niemand wirklich will

Die Arbeitgeberverbände bekommen für den Schlichterspruch im Bauhauptgewerbe keine Mehrheit in ihren Gremien. So zwingen sie die IG BAU zu einem Arbeitskampf. Einen längeren Stillstand am Bau aber möchten keine Seite riskieren.