Aktien bewerten wie ein Profi Woher weiß ich, ob sich der Kauf lohnt?

Knapp 20 Prozent der Deutschen in den alten und zwölf Prozent in den neun Bundesländern setzen auf Aktien. Viele von ihnen stehen immer wieder vor der Frage: Welche Aktie soll ich kaufen? Etwa 44.000 Unternehmen sind an Börsen gelistet und damit handelbar. Die elektronische Handelsplattform Xetra, über die rund 90 Prozent des deutschen Aktienhandels abgewickelt werden, grenzt die Auswahl auf rund 1200 deutsche und internationale Unternehmensanteile ein. Insgesamt kann man an deutschen Handelsplätzen etwa 14.000 Aktien kaufen.

Im Dschungel der Möglichkeiten die eine oder ein paar passende Papiere herauszupicken, ist nicht einfach. Helfen kann dabei: Information, also eine Betrachtung des Unternehmens, seines Geschäftsmodells, seiner Bilanz, der Analystenkommentare, der Branche und der gegenwärtigen Lage an den Börsen und in der Wirtschaft insgesamt.

Hilfreich sind zudem einige typische Kennzahlen, die den Anleger über die Bewertung eines Unternehmens durch den Markt informieren und Hinweise geben können, ob eine Aktie insgesamt teuer oder günstig ist, wie die Börse die Gewinne und Umsätze bewertet und wie sie die Lage entwickelt. Analysiert wird dabei der fundamentale Status Quo einer Aktie beziehungsweise eines Unternehmens. Ein Überblick über die wichtigsten Bewertungskriterien.