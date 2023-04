Als Anfänger Aktien kaufen Wie der Einstieg an der Börse gelingt

Es gibt viele Umfragen dazu, warum Menschen Aktien meiden. Der am häufigsten genannte Grund, warum sie sich im übertragenen Sinne nicht aufs Börsenparkett trauen, ist die Volatilität an den Märkten. Kein Wunder, denn die Vorstellung, dass aus 1000 investierten Euro über Nacht 500 werden können, reizt höchstens Abgebrühte. Andererseits rentierten sich in den vergangenen Jahrzehnten trotz der Crashs in den Jahren 1987, 2002, 2008, 2020 und vieler anderer Kursrutsche Aktien und Aktienfonds mehr als jede andere Art, Geld anzulegen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden