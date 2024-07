Auszahlplan mit ETFs und Fonds So bauen Sie sich die Rente selbst zusammen

4,3 Millionen ETF-Sparpläne gibt es bundesweit, Tendenz steigend. Das zeigt eine Umfrage des Portals Extra ETF unter deutschen Brokern. Im Schnitt fließen jeden Monat 172 Euro in die Sparpläne auf die kostengünstigen Aktien-Indexfonds. Wer einen solchen Sparplan 30 Jahre lang durchhält, kann sich am Ende über rund 200.000 Euro freuen. Voraussetzung ist, dass sich die Märkte so wie in den vergangenen drei Jahrzehnten entwickeln.

Die wenigsten werden solche Summen auf einen Schlag ausgeben, sondern nach und nach verbrauchen wollen. Aber wie funktioniert das? Die Antwort sind Auszahl- oder Entnahmepläne.

Sie funktionieren wie Sparpläne, nur andersherum. Doch das Angebot bei Finanzdienstleistern ist eher bescheiden, wie eine Umfrage des Handelsblatts unter den 15 größten deutschen Banken und Brokern zeigt. Knapp die Hälfte der befragten Institute bieten keine Auszahl- oder Entnahmepläne an.

Finanzplanerin Stefanie Kühn sagt: „Das Angebot wird wachsen.“ Schließlich dürfte die gesetzliche Rente eher kleiner als größer werden. Da sei es absehbar, dass die Zahl derer, die ihr Depot in eine Zusatzrente umwandeln wollen, steigen werde. Einige Banken und Broker versicherten auf Nachfrage, dass bereits an Auszahlplänen gearbeitet werde.

Dabei ist es nicht schwer, sich einen solchen Plan selbst zu bauen, weiß nicht nur Expertin Kühn. Es braucht neben einer Idee, wie man im Alter leben will, nur noch Antworten auf einige wichtige Fragen.

Rente aus Vermögen bilden: Die Grundlagen

„Die wichtigste Frage, wenn es darum geht, aus einem Vermögen eine Rente zu machen, lautet: ‚Soll etwas übrig bleiben oder verzehre ich alles?‘“, sagt Michael Huber, Chef des VZ Vermögenszentrums in Deutschland. Die Antwort entscheide nicht nur, wie hoch die Rente sein wird, sondern auch, wie das Geld angelegt werden kann.

Wie das Geld konkret angelegt wird, ist nach Ansicht von Experte Mirko Hajek eine sehr persönliche Sache und hängt von der Risikotoleranz der Anlegerin oder des Anlegers ab. „Es geht darum, gut schlafen zu können“, sagt der Chef von RP Rheinische Portfolio Management aus Köln.

Hajek hält wenig von starren Regeln wie einer Aktienquote, die sich nach der Formel 100 minus Lebensalter errechnet. Aber: Aktien, breit gestreut in Form eines ETFs, sind unverzichtbar, wenn das Geld auch im Alter eine Rendite abwerfen und vor Inflation geschützt sein soll.

Damit die Auszahlungen ihre Kaufkraft behalten, bieten Banken und Broker an, die Beträge, die überwiesen werden, regelmäßig zu erhöhen. Wer sich seine Rente selbst baut, sollte die Auszahlung Jahr für Jahr um zwei Prozent steigen lassen – das entspricht der durchschnittlichen Inflationsrate seit den 1990ern.

Auch wenn es makaber erscheint, für Stefanie Kühn ist es wichtig, sich mit dem eigenen Ende auseinanderzusetzen. Menschen, deren Eltern und Großeltern sehr alt geworden sind, sollten ihren Entnahmeplan länger strecken, sofern sie ihr Vermögen aufbrauchen wollen.

Variante 1: Das Vermögen wird verzehrt

Viele Menschen haben bereits einen Auszahlplan. Denn Rentenversicherungen, einst die Verkaufsschlager in der privaten Vorsorge, sind auch Auszahlpläne. Und wer sich um wenig kümmern will, kann sein Erspartes in eine solche Police gegen Einmalbeitrag stecken.

Der Vorteil: Das Geld wird garantiert bis zum Lebensende des Rentners ausgezahlt. Dieser Vorteil begründet aber auch den entscheidenden Nachteil.

Um langfristig Renten zahlen zu können, legen die Versicherer das Geld bevorzugt in sehr sicheren Anleihen an, deren Renditen aber überschaubar sind. Dazu kommen im Vergleich zu anderen Entnahmeplänen hohe Kosten. Unter dem Strich muss ein Rentner sehr alt werden, um aus seiner Rentenversicherung mehr herauszubekommen, als er ursprünglich eingezahlt hat.

Eine Alternative ist die Etappenstrategie, die Michael Huber und seine Kollegen erarbeitet haben. Dabei wird das Vermögen in zwei Hälften geteilt.

Eine wird im Laufe der kommenden zehn Jahre verzehrt. Hierfür empfehlen Experten, das Geld festverzinslich, also in Anleihen und Festgeld zu investieren. Auch eine Festgeldtreppe kann hier sinnvoll sein: Das Geld, das im ersten Jahr verbraucht wird, liegt auf einem Tagesgeldkonto, das Budget des zweiten Jahres wird für ein Jahr festgelegt, das Geld für das dritte Jahr für zwei Jahre und so weiter.

Die verbliebene Hälfte des Vermögens wird hauptsächlich in Aktien-ETFs, je nach Risikoneigung aber auch festverzinslich investiert.

Variante 2: Das Vermögen bleibt ganz oder teilweise erhalten

Soll die Rente ausschließlich aus den Zinsen und Dividenden des Depots bestritten werden, sind die Beträge, die ausgezahlt werden, kleiner, als wenn auch die Substanz aufgebraucht wird. Auch bei dieser Variante ist es sinnvoll, das Depot so aufzustellen, dass ein Teil der Erträge aus festverzinslichen Anlagen kommt.

Wie das Vermögen konkret aufgeteilt werden kann, zeigt wieder die Etappenstrategie – allerdings in einer Variante, bei der das Vermögen erhalten bleibt: Der Teil, der verzehrt wird, macht hier nur rund ein Drittel des Gesamtvermögens aus und besteht aus Anleihen, Festgeldern und Tagesgeld.

Die übrigen zwei Drittel des Vermögens sollen weiterwachsen und, je nach Risikoneigung des Anlegers, zu einem großen Teil aus Aktien-ETFs bestehen. Michael Huber rät, den Wachstumsteil immer wieder genau zu beobachten. „Die Strategie sieht vor, dass nach zehn Jahren wieder das ursprüngliche Vermögen angespart ist. Damit das auch garantiert so kommt, sollten Kursgewinne oder Erträge des Aktienanteils beizeiten festverzinslich angelegt werden“, erklärt er.

Einen anderen Weg geht Lothar Koch vom Vermögensverwalter Gsam und Spee. Er hat ein Portfolio aus Dividenden-ETFs konstruiert. Hierbei werden drei dieser ausschüttenden ETFs „hintereinandergeschaltet“: Wenn jeder dieser Indexfonds einmal im Quartal ausschüttet, kommt monatlich eine Ausschüttung auf das Konto des Anlegers.

„Um sicherzustellen, dass nicht nur jeden Monat Geld fließt, sondern die Ausschüttung nach und nach steigt, sollten die Fonds in Unternehmen investieren, die ihre Dividende im Vergleich zur vorherigen Ausschüttung mindestens gleichhalten“, rät Koch.

Nach den Worten von Finanzplanerin Kühn muss nicht immer eine fixe Rente entnommen werden, es kann auch ein prozentualer Betrag sein. Hierbei wird die Rente jedoch schwanken – sofern das Geld zu einem nennenswerten Anteil in Aktien investiert ist. Schließlich sind fünf Prozent von 120.000 Euro mehr als fünf Prozent von 80.000 Euro. Diese Variante eines Entnahmeplans lohnt sich nur, wenn das Geld aus dem Depot nur zusätzlich zu einer ohnehin üppigen Altersversorgung ist.

Wie viel kostet ein Entnahmeplan und was ist für die Rente sinnvoll?

Entnahmepläne gibt es nicht gratis. Mirko Hajek rät Interessierten, genau auf die Kosten zu achten. Vor allem, wenn Wertpapiere verkauft werden, fällt eine Gebühr an. Diese legt jede Bank oder jeder Broker nach ihren jeweiligen Depotmodellen fest.

Wenn jede Auszahlung unverhältnismäßig teuer ist, könne es sich lohnen, die Rente quartalsweise oder sogar nur jährlich zu bekommen. Stammen die Erträge von einem Tagesgeldkonto, auf dem das Budget für das laufende Jahr bereitgestellt wird, fallen keine Kosten an.

