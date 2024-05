Der größte ist, es gar nicht zu tun Zehn Anfängerfehler, die Sie beim Geldanlegen vermeiden sollten

Das sauer verdiente Geld nicht achtlos auf dem Gehaltskonto liegen lassen! Diese Idee kommt den meisten Leuten irgendwann. Doch was dann? Geld auf dem Tagesgeldkonto parken oder Sparvertrag, Einzelaktien oder Indexfonds?

Die Welt der Geldanlagen ist voll kompliziert klingender Begriffe und schwerwiegender Entscheidungen. Es gibt viel zu lernen und viel zu verlieren. Kein Wunder, dass die meisten von uns das Thema gerne vor sich herschieben.

Wer nichts macht, macht nichts verkehrt? Die Aussage stimmt bei der Geldanlage nicht. Erspartes auf dem Girokonto bringt keine Zinsen und durch die Inflation verliert es an Wert. Wer aus Angst vor Fehlern den Kopf in den Sand steckt, fährt durch steigende Preise auch Verluste ein. Auch wenn man die gut ausblenden kann.

Hier sind weitere zehn Fehler, die Anleger vermeiden sollten:

1 Die Geldanlage für eine Raketenwissenschaft halten

Der Grund für die Aufschieberitis beim Thema Finanzen ist oft die irrtümliche Annahme, ohne Expertentum sei Anlegen nicht möglich. Dabei lautet die gute Nachricht: Solange Sie nicht der nächste Warren Buffett werden wollen, ist Finanzwissen keine Raketenwissenschaft. Es gibt schließlich viele gute Quellen, um sich weiterzubilden: Onlineseminare bei den Verbraucherzentralen, Testberichte der Stiftung Warentest, Handbücher zur Geldanlage oder die regelmäßige Verbraucherthemen-Lektüre Ihrer Tageszeitung.

Also machen Sie sich schlau und legen Sie los. Wer weiß, vielleicht macht Ihnen das Thema Geld nach ein wenig mehr Durchblick sogar Spaß.

2 Der Berater hat immer recht

So gewappnet tappen Sie auch nicht so leicht in die zweite Anfängerfalle beim Geldanlegen: dem Bank- oder der Finanzberaterin blind zu vertrauen. Nichts gegen Banken und Versicherungen, aber nur, weil sie kein Honorar verlangen, heißt das nicht, dass Sie die Beratung nichts kostet. In der Regel bekommt der Finanzberater für das Produkt, dass er Ihnen verkauft, eine Provision von dessen Anbieter. Das kann dazu führen, dass Sie nicht das beste Produkt der Anlageklasse erhalten – oder eines, das nicht ideal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Sondern Sie kaufen das, was dem Berater eine Provision sichert.

Deshalb müssen Sie nicht gleich Beratern und Maklern aus dem Weg gehen. Aber mit einem guten Grundlagenwissen können Sie zum Beispiel den Produktsieger im letzten Vergleich der Stiftung Warentest mit der Empfehlung des Beraters vergleichen.

3 Die eigenen Ziele nicht kennen

Ebenso nachteilig ist es, sich vor der Auswahl einer Geldanlage nicht über die eigenen Ziele im klaren zu sein. Wollen Sie Ihren Lebensstandard im Alter halten? Möchten Sie nicht ein Leben lang zur Miete wohnen, sondern in den eigenen vier Wänden? Planen Sie größere Ausgaben, etwa eine teure Reise oder eine längere Auszeit im Ausland?

Und ganz grundsätzlich: Sind Sie bereit, Risiken einzugehen, wenn es um Geld geht? Können Sie ruhig schlafen, wenn Sie sich eine größere Summe von der Bank geliehen haben? Und brauchen Sie ihr Erspartes kurzfristig oder können Sie auch Geld problemlos für einen längeren Zeitraum beiseitelegen, ohne darauf angewiesen zu sein?

4 Auf schnellen Reichtum hoffen

Reich werden durch Edelmetalle, Kryptowährungen oder Super-Anleihen, die noch niemand kennt? Das Internet ist voller unseriöser Versprechen, mit denen man angeblich ganz schnell Millionen machen kann. Dabei verschweigen unseriöse Finanzangebote eine einfache, aber traurige Wahrheit: Rendite ohne Risiko gibt es nicht. Je lukrativer eine Anlage ist, desto riskanter ist sie auch.

Wer nachhaltig ein Vermögen aufbauen will, sollte sich nicht von Gier leiten lassen und Geduld haben. Alles andere verleitet zu riskanten Geschäften, an deren Ende Sie im schlimmsten Fall Ihr ganzes Erspartes verlieren können. Skepsis ist also geboten bei Produkten mit Traumrenditen, ungefragten Kontaktanfragen mit Finanzangeboten und kurzen Entscheidungsfristen.

5 Zu lange an Verlusten festhalten

Das Kapital ist scheu wie ein Reh, lautet ein Bonmot der Wirtschaft. Wer an der Börse investiert, sollte das im Hinterkopf haben und nicht eisern an einem Wertpapier festhalten, nur weil es einmal überzeugt hat. Denn nicht nur die Börse hat Konjunktur, sondern an der Börse gibt es Konjunkturen.

300 Euro war die Aktie des Impfstoffherstellers Biontech zeitweise wert. Mittlerweile liegt der Kurs wieder bei 80 Euro.

Ein Beispiel hierfür sind die Pharma-Werte in der Corona-Pandemie. Die Aktien der Impfstoffhersteller vervielfachten sich in kürzester Zeit. Das Papier des Mainzer Herstellers Biontech stieg von 80 Euro Anfang 2021 auf 300 Euro im August desselben Jahres. Das konnte nicht von Dauer sein – und war es auch nicht. Stand heute verlor die Biontech-Aktie fast drei Viertel ihres Werts und notiert aktuell wieder bei gut 80 Euro. Bei anderen „Hoffnungswerten“ wie dem US-Impfstoffhersteller Novavax fiel der Verlust sogar noch höher aus.

Die Lehre aus der Geschichte: Man muss die Welle reiten, solange sie sich aufbaut. Wehe dem, der noch darauf ist, wenn sie bricht. Rechtzeitig abspringen, notfalls mit Verlusten, ist besser als Jahre oder Jahrzehnte auf ein Comeback der Aktie zu hoffen.

6 Zu viel Geld auf zu wenige Karten setzen

Diversifizieren, sprich Geld breit gestreut zu investieren, gehört zu den Grundsätzen vorsichtiger Anlagestrategen. Das hat mit den „Konjunkturen“ an der Börse zu tun. So wird das Phänomen genannt, dass der Börsenboom verschiedene, sich abwechselnde Branchen erfasst. In den letzten Jahren boomten Tech-Aktien, allen voran Chiphersteller Nvidia sowie andere Hersteller von Technologien zur Nutzung Künstlicher Intelligenz. Wenn Sie jetzt aber alles auf Tech-Aktien setzen, riskieren Sie Verluste bei einer „Korrektur“ der Werte. Niemand weiß genau, wann die „Blase“ platzt, von der Experten im Zusammenhang mit Tech-Aktien sprechen.

Tagesgeld, Festgeld oder Aktiendepot? Geld anlegen kann wie Jonglieren sein. © Getty Images/John M Lund Photography Inc

Daher empfehlen Berater, Papiere verschiedener Branchen mit Potenzial zu kaufen. Ein derart breit aufgestelltes Portfolio kompensiert, bei umsichtiger Auswahl, die Verluste von einzelnen Aktien. Die richtige Mischung müssen Sie nicht einmal selber wählen, denn sie ist es auch durch den Kauf eines ETFs möglich, der einen Börsen-Index abbildet. Damit decken Sie automatisch viele Branchen und Unternehmen ab und verringern so ihr Risiko.

Und breit aufstellen sollten Sie sich übrigens nicht nur mit Ihrem Depot, sondern beim Thema Geldanlage insgesamt. Verteilen Sie Ihr Erspartes auf verschiedene Töpfe, zum Beispiel Tages-, Festgeld und Aktiendepot.

7 Buchwert einer Aktie mit dem „Gewinn“ verwechseln

Sie haben die richtigen Aktien gekauft und nach einem halben Jahr ist Ihr Depot deutlich im Wert gestiegen? Freuen Sie sich nicht zu früh! Denn dieser Buchwert ist noch kein Gewinn. Der entsteht erst, wenn die gekaufte Aktie zu einem höheren Preis wieder verkauft und außerdem die Abgeltungssteuer bezahlt ist. Dasselbe gilt für „Verluste“. Diese sind erst dann real, wenn die Aktie zu einem niedrigeren Wert als dem Einstiegspreis verkauft wird.

15 Jahre empfehlen Experten als Anlagezeitraum für eine Investition in einen ETF-Aktienfonds.

Ab und an zu verkaufen, kann sich lohnen, gerade wenn Sie Einzelaktien besitzen. Denn wegen deren zyklischen Entwicklung müssen Anleger immer mit Korrekturen rechnen. Wenn Sie mögen, können Sie dieselbe Aktie nach der Korrektur zu einem späteren Zeitpunkt wieder günstiger kaufen. Oder Sie nutzen das Geld und gönnen sich etwas.

8 Alle Gewinne auf den Kopf hauen

Wenn Sie Ihre Aktien nicht verkaufen müssen oder wollen, können Sie, falls Sie auf solide Unternehmen mit stetigem Wachstum gesetzt haben, von einer Art Zinseszins-Effekt profitieren. Dabei entsprechen die Ausschüttungen (Dividenden), die Unternehmen ihren Aktionären auszahlen, einer Verzinsung im Verhältnis zur Aktie. Wenn Sie dieses Geld wieder in neue Aktien reinvestieren, erzielen Sie auf mittlere Sicht gewissermaßen einen Zinsesszins. Denn der Zinsbetrag erzielt ja wiederum neue Zinsen und dieser Zinseszins mehrt das Aktienvermögen.

Gewinne aus Dividenden zu reinvestieren, statt sie auszugeben, kann sich richtig lohnen. Als beliebtes Beispiel wird der ehemalige Präsidentenberater und Investor Shelby More Cullom Davis angeführt. Dieser soll im Jahr 1947 einen Betrag von 100.000 Dollar in langweilige, aber solide Aktien der Finanzbranche investiert habe. Und diese Summe soll sich bis Anfang der 1990er Jahre auf über 800 Millionen Dollar vervielfältigt haben.

9 Zu früh die Flinte ins Korn werfen

Besonders, wer an der Börse investiert, muss lernen, mit Unsicherheiten umzugehen. Prognosen gibt es viele, aber wie sich die Kurse entwickeln werden, kann niemand vorhersagen. Neben Angebot und Nachfrage beeinflussen die Erwartungen der Anlegerinnen und Anleger den Preis einer Aktie. Die Kurse schwanken täglich, manchmal sogar sekündlich.

Wer also regelmäßig in sein Depot schaut, braucht starke Nerven. Bricht der Kurs ein, dann steht ein dickes Minus im Depot. Die eingezahlte Investition von 1000 Euro ist plötzlich zum aktuellen Kurs nur noch 800 Euro wert. Oft handelt es sich dabei um vorübergehende Kurseinbrüche, die sich gerade bei einer Anlage über einen längeren Zeitraum wieder ausgleichen. So schlecht es sein kann, zu lange an einer verlustreichen Investition festzuhalten (siehe Fehler 5), so schädlich kann es auch sein, sich kurzfristig aus Angst heraus von einer Anlage zu trennen.

Deshalb lautet die Empfehlung etwa für Indexfonds, dass diese mehr als 15 Jahre im Depot gehalten werden sollten. Denn Kursverluste gleichen sich über diesen Zeitraum aus, und langfristig sind Renditen von jährlich sechs bis acht Prozent möglich.

10 Vergessen, einen Notgroschen zur Seite zu legen

Weil die Buchwerte immer nur eine Momentaufnahme sind, sollten Anleger nie „all in“ gehen. Das in Aktien (oder andere Finanzprodukte) investierte Geld sollte „übrig“ sein und auf verschiedene Werte verteilt werden – und dann mental gleichsam abgeschrieben werden.

Für kurzfristige oder überraschend anfallende Ausgaben sollten Anleger immer einen Notgroschen haben. Schließlich können das Auto oder die Waschmaschine kaputtgehen, ein Tablet für die Kids oder ein neues Fahrrad müssen angeschafft oder die nächste Urlaubsreise gebucht werden. Wenn Sie für solche Ausgaben dann Aktien zu einem ungünstigen Zeitpunkt verkaufen oder einen Sparplan mit steigenden Zinsen kündigen müssen, kann Sie das richtig teuer zu stehen kommen. Deshalb sollten Sie immer zwei bis drei Bruttogehälter als Puffer für schlechte Zeiten oder unvorhergesehen Ausgaben beiseitelegen.