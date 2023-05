Effekt der Zinswende Festgeld-Einlagen steigen auf 535 Milliarden Euro

Im Zuge steigender Zinsen feiert das jahrelang verschmähte Festgeld ein Comeback. Seit der Zinswende in der Euro-Zone Ende Juli 2022 schwollen die Festgeldeinlagen deutscher Banken so stark an wie noch nie in einem solchen Zeitraum, ermittelte die Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsfirma PwC auf Basis von Bundesbank-Daten.