Einzelaktien und ETFs Wie Anleger vom Cybersecurity-Boom profitieren können

Wer vergangene Woche mit einer Betriebskrankenkasse in Kontakt treten oder eine Leistung abrechnen wollte, ist wahrscheinlich gescheitert. Denn der IT-Dienstleister für 80 deutsche Kassen mit 25 Millionen Versicherten, Bitmarck, wurde Ende April Opfer eines schweren Cyberangriffs. „Die Cyberattacke wurde äußerst professionell und mit hoher krimineller Energie durchgeführt“, so Bitmarck, ein Ende der Störungen sei derzeit noch nicht in Sicht.