EZB belässt Leitzins unverändert Für alle, die sparen oder bauen, ändern sich die Konditionen trotzdem

Eigentlich müsste es für Sparer eine gute Nachricht sein: Die Europäische Zentralbank (EZB) hält den Leitzins, zu denen sich Banken frisches Geld bei der Notenbank besorgen können, weiter konstant bei 4,5 Prozent, wie die Währungshüter am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilten. Somit ist es für Banken weiterhin möglich, die hohen Zinsen auch an ihre Kunden weiterzugeben. Doch immer weniger Geldhäuser tun das.