Finanzbuch-Autorin im Interview „Es gibt sogar eine Taschengeld-Lücke“

Frau Sporkmann, Sie haben ein Buch über Finanzen geschrieben, das sich an junge Mädchen im Teenageralter richtet. Darin geben Sie Tipps zum richtigen Umgang mit Geld und wie man die Finanzen selbstbewusst in die eigenen Hände nimmt. Konnten Sie das in dem Alter?

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden