Grüne Gewinne Investieren mit gutem Gewissen – was das mit Ihrer Rendite macht

Geld anlegen heißt Geld verleihen. So mahnt das Umweltbundesamt und rät Verbrauchern zu überlegen, wem und für welche Projekte sie ihr Geld verleihen wollen, bevor sie es anlegen. Klingt gut, aber: Im Normalfall ist es potenziellen Anlegern gar nicht möglich, die Geldströme zu verfolgen. Schließlich bewahren Banken Ihr Erspartes – sei es als Tages-, Spar- oder Festgeld – weder bar in den Kellertresoren auf noch reichen sie es als Buchgeld direkt an einen Kreditnehmer weiter.